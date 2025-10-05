جزئیات جدید از مصوبه کاهش سن دریافت گواهینامه موتورسیکلت

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار محمدباقر سلیمی معاون عملیات ترافیک پلیس راهور، از تغییرات مهم در مقررات صدور گواهینامه موتورسیکلت خبر داد.
بر اساس مصوبه هیئت وزیران، گواهینامههای رانندگی موتورسیکلت در چهار دسته تعریف شده و سن مجاز دریافت مجوز برای موتورسیکلتهای سبک، با حجم کمتر از ۵۰ سیسی یا توان برقی زیر ۴ کیلووات و حداکثر سرعت ۴۵ کیلومتر، از ۱۸ سال به ۱۶ سال کاهش یافته است.
وی با اشاره به اینکه حدود ۱۴ میلیون موتورسیکلت در کشور وجود دارد، افزود: آموزشهای نظری و عملی ویژه این گروه سنی طراحی و بومیسازی شده و متقاضیان باید مراحل آزمون آییننامه، تست سلامت جسم و روان، و دورههای عملی را پشت سر بگذارند. برخورداری از مزایای بیمهای نیز از جمله امتیازات دریافت این گواهینامه است.
سلیمی با تاکید بر نقش خانوادهها در فرهنگسازی استفاده ایمن از موتورسیکلت گفت: ساختار این وسیله کمترین حفاظت را دارد و رعایت مقررات و استفاده از کلاه ایمنی میتواند تا ۷۵ درصد از خطرات بکاهد.
وی هشدار داد که حدود ۳۲ درصد جانباختگان حوادث رانندگی در کشور موتورسیکلتسواران هستند و در برخی شهرها این آمار به ۶۰ درصد میرسد.
معاون عملیات ترافیک پلیس راهور در رادیو گفتگو بیان داشت: نوجوانان ۱۶ ساله دارنده گواهینامه ویژه تنها مجاز به استفاده از موتورسیکلتهای سبک دو یا سهچرخه هستند و ورود به بزرگراهها، تونلهای شهری، مسیرهای بارانی و شرایط نامساعد جوی برای آنها ممنوع است.
نظر شما