به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود امامی یگانه رور پنجشنبه در بازدید از روند برگزاری آزمون سراسری ۱۴۰۵ در دانشگاه محقق اردبیلی اظهار کرد: ۶۵درصد داوطلبان آزمون سراسری در استان را بانوان و ۳۵درصد را آقایان تشکیل می‌دهند که نشان‌دهنده حضور پررنگ بانوان در رقابت‌های علمی و دانشگاهی است.

وی با بیان اینکه برای برگزاری آزمون سراسری در استان اردبیل ۱۱ حوزه امتحانی پیش‌بینی شده است، افزود: امروز در نوبت صبح آزمون گروه علوم تجربی و در نوبت بعدازظهر آزمون گروه‌های زبان خارجی و هنر برگزار می‌شود.

استاندار اردبیل ادامه داد: فردا نیز آزمون گروه‌های علوم انسانی و فنی و مهندسی برگزار خواهد شد که تمهیدات لازم برای برگزاری مطلوب این آزمون‌ها در استان پیش‌بینی شده است.

امامی یگانه با اشاره به دیدار با خانواده‌های داوطلبان در حاشیه بازدید، بیان کرد: خانواده‌ها نیز مانند فرزندان خود دغدغه موفقیت و ورود به دانشگاه و به‌ویژه تحصیل در رشته مورد علاقه فرزندانشان را دارند.

وی از تلاش مجموعه دانشگاه‌ها و دستگاه‌های اجرایی برای برگزاری آزمون سراسری قدردانی کرد و گفت: از ماه‌های گذشته برنامه‌ریزی و هماهنگی‌های لازم برای برگزاری مطلوب آزمون در استان اردبیل انجام شده است.

استاندار اردبیل با قدردانی ویژه از رئیس دانشگاه محقق اردبیلی و مجموعه دانشگاه‌های استان اظهار کرد: همکاری همه دستگاه‌های اجرایی موجب شده است آزمون سراسری در فضایی آرام و امن برگزار شود و امیدواریم این روند تا پایان آزمون نیز با موفقیت ادامه یابد.