به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مدیر روابط‌عمومی اثر، حمیدرضا مرادی بازیگر و کارگردان تئاتر در تازه‌ترین تجربه کارگردانی خود نمایش «لطفا تحت هر شرایطی» را به نویسندگی نرگس کیومرثی در تماشاخانه انتظامی خانه‌ هنرمندان ایران روی صحنه می‌برد.

«لطفا تحت هر شرایطی» اثری در سبک ابزورد با رگه‌هایی از کمدی موقعیت است که داستان نقل مکان خانواده‌ای خرده بورژوا به محله‌ای آرام اما با قوانینی عجیب را به نمایش می‌گذارد.

حمیدرضا مرادی، پیش از این نمایش‌های «خانم آوازخوان کله طاس» نوشته اوژن یونسکو و «چهار صندوق» نوشته بهرام بیضایی را روی صحنه برده است.

او همچنین تجربه بازی در آثار نمایشی چون «این آب آشامیدنی نیست»، «مرگ در می‌زند»، «کله پوک‌ها»، «چهار صندوق»، «خاطرات خانه ای که» و ... را نیز در کارنامه هنری خود دارد.