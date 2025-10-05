به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش موزیکال «بتهوون» که به نویسندگی و کارگردانی جواد مولانیا و تهیهکنندگی سپهر صاحبی و حامد اکبری تولید شده، با پایان اجرای عمومی در پردیس تئاتر و موسیقی دکُر، تور اجراهای خود در شهرهای مختلف کشور را آغاز میکند.
طبق برنامهریزی انجام شده قرار است «بتهوون» از ۱۸ مهر در شهر شیراز روی صحنه برود.
شهر اصفهان نیز میزبان اجراهای «بتهوون» میشود.
قرار است این اثر نمایشی در دیگر شهرها از جمله رشت نیز اجرا داشته باشد.
علاقهمندان برای تهیه بلیت تور اجراهای نمایش موزیکال «بتهوون» میتوانند به سایت تیوال مراجعه کنند.
گلاره عباسی، جواد مولانیا، سیاوش چراغیپور، نگار نیکدل، سجاد قربانی از جمله بازیگران «بتهوون» هستند.
