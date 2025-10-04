  1. هنر
پریسا مقتدی با «والس تصادفی» به تئاتر شهر می‌آید

پریسا مقتدی پس از ۱۰ سال وقفه در عرصه کارگردانی، نمایش «والس تصادفی» در مجموعه تئاتر شهر روی صحنه می‌برد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مشاور رسانه‌ای پروژه، پریسا مقتدی پس از ۱۰ سال وقفه در عرصه کارگردانی، نمایش «والس تصادفی» را آبان‌ در سالن قشقایی مجموعه تئاتر شهر روی صحنه می‌برد.

این نمایش نوشته‌ی ویکتور هائیم با ترجمه‌ی اصغر نوری و دراماتورژی وحید رهجوی آماده اجرا شده است.

همچنین تهیه‌کنندگی این اثر نمایشی برعهده مهدی عبادتی است.

در خلاصه داستان این نمایش آمده است: «نیمه‌شبی، در مکانی ناشناس، یک زن، وارد بازی سرگرم‌کننده‌ای می‌شود، اما خیلی طول نمی‌کشد که خود را در یک دوئل مرگ و زندگی می‌بیند که سرنوشت برایش تدارک دیده‌ است ... .»

مقتدی که آخرین بار در سال ۱۳۹۳ نمایش «آنتراکت بی‌آنتراکت» را در سالن سایه مجموعه تئاتر شهر کارگردانی کرده بود، این‌بار با «والس تصادفی» بار دیگر به صحنه بازمی‌گردد.

اطلاعات مربوط به بازیگران، زمان بلیت‌فروشی و سایر عوامل به‌زودی اعلام می‌شود.

