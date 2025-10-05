جشنواره آیینی و سنتی در گام اول؛ خانه اتحادیه پایگاه دائمی جشنواره شود

به گزارش خبرنگار مهر، بیست و دومین جشنواره نمایش‌های آیینی و سنتی شامگاه ۱۲ مهر در خانه اتحادیه تهران افتتاح شد.

در این برنامه هنرمندان و مدیرانی چون داوود فتحعلی‌بیگی، سعید اسدی، حسین مسافر آستانه، سیاوش ستاری، ابراهیم گله‌دارزاده، علی شمس، میلاد نیک‌آبادی، علی فتحعلی، امین اکبری‌نسب و ... حضور داشتند.

در اولین بخش برنامه، داوود فتحعلی بیگی زنگ افتتاحیه جشنواره را به صدا در آورد.

فتحعلی‌بیگی پس از به صدا در آوردن زنگ افتتاحیه بیان کرد: امیدواریم که مسئولان این مکان را به عنوان پایگاه دائمی آثار آیینی و سنتی تخصیص دهند.

سپس مراسم با کرنانوازی ادامه پیدا کرد.

در ادامه مجری برنامه پیمان شیخی، به حضار خوشامد گفت و از بخش بعدی افتتاحیه که به شبیه‌خوانی اختصاص داشت، خبر داد. پس از اتمام شبیه‌خوانی، نمایش تخت‌حوضی اجرا شد و در ادامه با دعوت مجری، ۲ نقال روی سن آمدند و نمایششان راجرا کردند.

پس از نقالی، خیمه‌شب بازی روی صحنه رفت که با استقبال حضار مواجه شد. لافند بازی و الاغ‌سواری بخش بعدی افتتاحیه بیست و دومین جشنواره نمایش‌های آیینی سنتی بود.

سپس با دعوت مجری، اجراگران برای اجرای رقص کرمانج روی صحنه حاضر شدند که این بخش با استقبال مخاطبان همراه بود. اجرای موسیقی نیز از بخش‌های دیگر جشنواره بود که پس از رقص کرمانجی، چند قطعه موسیقی گیلانی اجرا شد.

سپس نقالی و پرده‌خوانی دیگری روی صحنه شکل گرفت که مخاطبان با لحظاتی از آن تحت تأثیر قرار گرفتند.

عروس‌گوله- باران خواهی گونه اجرایی متفاوتی بود که برای مخاطبان دروازه تازه ای از نمایش‌های سنتی را باز کرد و سبب توجه حضار در مراسم شد.

قیش‌بازی (قیش گوتدی) آخرین اجرای آئین افتتاحیه بیست و دومین جشنواره نمایش‌های آیینی سنتی بود.

این مراسم بدون سخنرانی های معمول و تنها با اجرای گونه های مختلف نمایش های ایرانی و اجرای موسیقی همراه بود. در این آئین اجراهای متفاوتی در بخش‌های مختلفی از خانه اتحادیه اتفاق می‌افتاد و حضار پس از تماشای هر اجرا، به بخش دیگری از خانه برای تماشا هدایت می شدند.