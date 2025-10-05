حسین محمدیثانی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: هفته سلامت روان از ۱۸ تا ۲۴ مهرماه با محوریت ارتقای تابآوری دانشآموزان و ایجاد آمادگی در برابر بلایا و بحرانها برگزار خواهد شد.
وی افزود: پس از احصا و تدوین اطلس آسیبهای اجتماعی، نقشه راه پیشگیری از آسیبهای اجتماعی با در نظر گرفتن شرایط هر منطقه تدوین و جهت اجرا در سطح مدارس ابلاغ شده است.
معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش خراسان شمالی تصریح کرد: معرفی دقیق سامانه «نماد» به دانشآموزان، برگزاری آموزشهای ارتقایی برای معلمان، اولیا و دانشآموزان با هدف پیشگیری از آسیبهای اجتماعی و همافزایی با دستگاههای عضو ستاد راهبری برنامه ملی نماد از دیگر برنامههای در دست اجراست.
وی ادامه داد: در سال تحصیلی جاری ۱۰۰ درصد دانشآموزان تحت پوشش غربالگری قرار خواهند گرفت و آموزشهای ارتقایی متناسب برای آنان ارائه میشود.
محمدیثانی خاطرنشان کرد: سامانه رصد و پایش به زودی فعال میشود و انتخابات «همیار مشاور» نیز در مدارس استان برگزار خواهد شد.
