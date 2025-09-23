به گزارش خبرنگار مهر علی متقیان صبح سه‌شنبه در آیین نواختن زنگ مهر و مقاومت که در دبیرستان فرزانگان بجنورد برگزار شد، گفت: امسال نخستین مهر پس از جنگ تحمیلی ۱۲ روزه را با اتحاد همدلی و نشاط بیش از گذشته آغاز می‌کنیم.

وی با اشاره به آمار دانش آموزی خراسان شمالی اظهار کرد: امسال حدود ۱۹۳ هزار دانش آموز در خراسان شمالی مشغول به تحصیل خواهند شد که این رقم نسبت به سال گذشته حدود ۲ هزار نفر کاهش یافته است و این کاهش مربوط به ورودی پایه اول بوده و ارتباطی با پوشش تحصیلی ندارد.

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان شمالی با تاکید بر نگاه رهبر معظم انقلاب به آموزش و پرورش به عنوان سرمایه گذاری افزود: ریاست جمهور، وزیر آموزش و پرورش و استاندار خراسان شمالی آموزش و پرورش را در اولویت برنامه‌ها قرار داده‌اند و جلسات متعددی برای توسعه عدالت آموزشی برگزار کرده‌اند.

وی در تشریح اقدامات صورت گرفته در آستانه سال تحصیلی جدید گفت :۸۰ مدرسه با ۲۰۰ کلاس درس در دستور کار قرار گرفته است، ۲۱ فضای ورزشی به مدارس افزوده شد و ۷۹۲ مدرسه در قالب طرح شهید عجمیان بهسازی و شاداب سازی شد.

متقیان تصریح کرد: بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان تجهیزات آموزشی به مدارس به ویژه مناطق محروم و عشایری ارسال شد و کاروان تجهیزات ورزشی به ارزش بیش از ۷ میلیارد تومان روانه مدارس شد و بیش از ۳۵ هزار بسته لوازم التحریر توسط خیرین و دستگاه‌های اجرایی به دانش آموزان اهدا شد.

بجنورد- مدیرکل آموزش و پرورش خراسان شمالی گفت: معلمان استان بیش از ۳۰ مقام کشوری و دانش‌آموزان بیش از ۸۵ مقام ملی و چند مدال بین‌المللی از جمله مدال برنز المپیاد جهانی علوم زمین، مدال برنز المپیاد فیزیک و مدال نقره ژیمنازیاد ۲۰۲۴ را کسب کردند.