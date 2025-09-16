به گزارش خبرنگار مهر، علی متقیان صبح سهشنبه در نشست خبری که در سالن جلسات اداره کل آموزش و پرورش خراسان شمالی برگزار شد، اظهار کرد: طرح راهاندازی خانه المپیاد در شورای آموزش و پرورش مطرح و در حال پیگیری است.
وی با اشاره به ثبتنام ۱۰۷ هزار دانشآموز پایه اول ابتدایی افزود: تاکنون ۹۹ درصد نامنویسیها انجام شده است. همچنین یکهزار و ۴۳۳ نیروی جدید به آموزش و پرورش استان جذب میشوند.
مدیرکل آموزش و پرورش خراسان شمالی با بیان اینکه میانگین معدل دانشآموزان استان ۱۰.۲۴ و بالاتر از سطح کشوری است، گفت: از میان یکهزار و ۱۰۰ نفر واجد شرایط بازنشستگی، ۵۰۰ نفر درخواست بازنشستگی دادهاند.
متقیان تاکید کرد: تمامی مدارس استان از مهرماه به صورت حضوری فعالیت خواهند کرد و شایعات مربوط به برگزاری غیرحضوری کلاسها کذب است.
وی همچنین از راهاندازی استودیو خبری آموزش و پرورش و ارسال کاروان تجهیزات به ارزش ۶۵۰ میلیارد ریال برای توسعه عدالت آموزشی در مدارس استان خبر داد.
مدیرکل آموزش و پرورش خراسان شمالی در پایان گفت: تاکنون ۴۰۹ دانشآموز بازمانده از تحصیل شناسایی شدهاند و تلاش میشود با همکاری دستگاههای اجرایی، این دانشآموزان به چرخه آموزش بازگردانده شوند.
