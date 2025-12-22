به گزارش خبرنگار مهر، ناصر علیفر صبح امروز دوشنبه در وبینار استانی نماد اظهار کرد: همراهی و همافزایی مدیران مدارس به عنوان خط مقدم فعالیتهای حوزه کاهش آسیبهای اجتماعی امری ضروری و اجتنابناپذیر است و همه ارکان مدرسه باید با بهرهگیری از ظرفیتهای تبیینی نسبت به آگاهسازی مخاطبان و ذینفعان اقدام کنند.
وی با اشاره به اهمیت آگاهسازی جامعه هدف در این حوزه افزود: مدیران و عوامل مدرسه باید با شناخت دقیق شرایط دانشآموزان، خانوادهها را در مسیر آگاهسازی مؤثر همراه کنند و نگاه پیشگیرانه را جایگزین رویکرد مقطعی و واکنشی سازند.
مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان شناسایی جامعه هدف را نقطه آغاز اجرای اثربخش طرح نماد دانست و گفت: تشخیص بهموقع آسیبهای اجتماعی تنها با اجرای دقیق فرآیند غربالگری امکانپذیر است و این مهم بدون نقشآفرینی فعال معلمان تحقق نخواهد یافت.
علیفر با تأکید بر نقش کلیدی معلمان در این فرآیند تصریح کرد: معلمان با شناخت میدانی و مستمر از وضعیت رفتاری، آموزشی و عاطفی دانشآموزان میتوانند بستر لازم برای غربالگری علمی و دقیق را فراهم کنند.
وی ادامه داد: پس از غربالگری، رصد و پایش مستمر دانشآموزان شناساییشده باید بهعنوان یک فرآیند نظاممند در دستور کار مدارس قرار گیرد تا مداخلات حمایتی و تربیتی بههنگام و اثربخش اجرا شود.
مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان در پایان بیان کرد: طرح نظام مراقبت اجتماعی دانشآموزان (نماد) مهمترین کارویژه مجموعه تعلیم و تربیت کشور در راستای شناسایی، کنترل و کاهش آسیبهای اجتماعی است و موفقیت آن نیازمند همافزایی همه ارکان آموزش و پرورش خواهد بود.
