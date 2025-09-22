خبرگزاری مهر-گروه استانها: ۱۸۲ مدرسه غیرانتفاعی در خراسان شمالی فعالیت میکنند و امسال نیز مانند سال گذشته شهریه این مدارس، چالش مهم اولیا و متولیان مدارس است.
افزایش چندین برابری شهریه از یک سو و تعریف نشدن برنامههای فوق برنامه به دغدغههای والدین افزوده است. و موجب شده تا برخی از مؤسسان مدارس غیرانتفاعی کلاسهای زبان انگلیسی و موسیقی را به اجبار برای دانش آموزان مقاطع ابتدایی به عنوان فوق برنامه برگزار کنند. اولیای دانش آموزان مدارس غیرانتفاعی نگران مسائل و چالشها برای سال تحصیلی جدید هستند.
نقد پرداخت کنید از فوق برنامه معاف هستید
نرگس رحمانی دو فرزند پسرش را در یکی از مدارس غیرانتفاعی بجنورد ثبت نام کرده از افزایش چشمگیر شهریه مدارس به خبرنگار مهر میگوید: مؤسس مدرسه از اردیبهشت ماه اعلام کرد نرخ شهریه را تا ۳۷ میلیون تومان در نظر بگیرید و هر اولیایی که مبلغ ۲۴ میلیون تومان نقدی پرداخت کند از پرداخت بقیه مبلغ شهریه فوق برنامه معاف است.
وی بیان میکند: با وجود آنکه در آستانه بازگشایی مدارس غیرانتفاعی هستیم اما هنوز نرخ نامه مصوب را مدرسه اعلام نکرده است و ناچارا برای هر کدام از پسرهایم مبلغ ۱۰ میلیون تومان بیعانه به حساب مدرسه واریز کردیم.
سحر علیآبادی هم با انتقاد از کیفیت آموزشی مدارس غیرانتفاعی اظهار میکند: چند ماه به دنبال تغییر مدرسه فرزندم هستم متأسفانه سال گذشته وضعیت آموزشی و تربیتی مدرسه فرزندم به گونهای بود که ناچار شدم چندین بار حتی تا اداره آموزش و پرورش بروم.
وی اضافه میکند: سال گذشته مؤسس مدرسه برای دریافت پول بیشتر از اولیا، کلاسهایی مثل اوریگامی، موسیقی و رباتیک گذاشته بود و هر چه به وضعیت تربیتی و آموزشی اعتراض میکردیم، پاسخ میداد؛ مدرسه ما در سطح بالاست و با کلاسهای فوق برنامه این مشکل هم برطرف میشود.
درآمدهای کم و شهریه ۴۰ میلیون تومانی
حامد خادمی به خبرنگار مهر میگوید: مگر درآمد مردم خراسان شمالی چقدر افزایش داشته که من باید ۴۰ میلیون تومان بابت شهریه مدرسه دخترم پرداخت کنم.
وی میافزاید: دخترم پایه دوازدهم است و به دلیل شلوغی کلاسها و سختگیری مدیر مدرسه دولتی امسال درصدد تغییر مدرسهاش برآمدیم و شهریه ۴۰ میلیون تومانی واقعاً برای مدارسی که کلاسهای کوچک دارند، بسیار زیاد است.
خادمی میگوید: مدرسهای که سال قبل راه اندازی شده به دلیل تعریف مکرر از سوی دوستان و آشنایان مراجعه کردیم که مدیر مدرسه گفت باید آزمون ورود به مدرسه از فرزندتان بگیرم ضمن اینکه بسیاری از اولیا برای رزرو جا مبلغ ۲۰ میلیون تومان تا پایان فروردین پرداخت کردند.
مؤسس فوق برنامه را اعلام نکرده است
مینا شرافتمند هم به خبرنگار مهر میگوید: امسال برای ثبت نام مدارس دولتی باید از هفت خوان عبور میکردیم. برخی مدارس میان پایه را قبول نمیکردند و برخی دیگر هم باید با سفارش دوست، آشنا و پیگیری مجدانه به دنبال ثبت نام بودیم برای همین ترجیح دادیم امسال هم فرزندم را در مدارس غیرانتفاعی ثبت نام کنم.
وی تاکید میکند: مدیر مدرسه فرزندم به ما اعلام کرد شهریه امسال مدرسه بین ۲۴ تا ۲۷ میلیون تومان است و وعده صبحانه داریم که از هفته دوم به بعد مهر این برنامه اجرایی میشود.
مدارس درجه بندی شدند
رئیس اداره امور مدارس و مراکز غیر دولتی اداره کل آموزش و پرورش خراسان شمالی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره نحوه تعیین شهریه مدارس غیردولتی میگوید: مدارس غیردولتی طبق درجه بندی به الف، ب، پ و ت تقسیم شدند. مدارس سطح الف برای کلان شهرها و تمام مدارس غیردولتی بجنورد در سطح ب و مدارس غیر انتفاعی اسفراین و شیروان سطح پ و بقیه شهرستانها به سطح ت تقسیم شدند.
الیاس علیپور تاکید میکند: مبلغ شهریه مدارس غیردولتی با توجه به درآمد مردم، تراکم جمعیتی، اجاره بها و حق الزحمه نیروها تعیین شد.
وی میافزاید: شهریه مصوب مدرسه ابتدایی از ۱۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تا ۲۴ میلیون تومان، مقطع متوسطه اول از ۱۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تا ۲۶ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان تعیین شد.
رئیس اداره امور مدارس و مراکز غیر دولتی اداره کل آموزش و پرورش خراسان شمالی میگوید: شهریه مقطع متوسطه دوم از ۲۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تا ۳۱ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان و هنرستانها از ۲۸ میلیون تومان تا ۳۳ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان مصوب شد.
شهریه فوق برنامه اختیاری است
علی پور ادامه میدهد: برای شهریه فوق برنامه طبق قانون ۴۰ درصد شهریه آموزشی میزان شهریه فوق برنامه میشود که پرداخت این مبلغ اختیاری است.
وی تصریح میکند: اولیا باید به صورت کتبی برای کلاس فوق برنامه درخواست بدهند و ضمن اینکه کلاس فوق برنامه باید خارج از ساعت آموزشی برگزار شود.
علیپور با اشاره به اینکه تعداد مدارس غیردولتی در خراسان شمالی ۱۸۲ مدرسه است، بیان میکند: در اردیبهشت ماه تمام مدارس غیردولتی خراسان شمالی بازدید شدند و با این وجود اولیا در صورت نارضایتی از میزان شهریه و کیفیت آموزشی مدارس میتوانند به سامانه پیامکی ۳۰۰۰۸۳۳۵ گزارش بدهند.
وی افزود: لازم به ذکر است که اولیا محترم در ابتدا عدد ۲۱ را تایپ و بعد پیام را ذکر و ارسال کنند که پس از بررسی و نتیجه به آنها اعلام میشود.
بررسی آمار نارضایتی اولیا
رئیس اداره امور مدارس و مراکز غیر دولتی اداره کل آموزش و پرورش خراسان شمالی ادامه میدهد: در صورت افزایش آمار نارضایتیها از مدرسه غیردولتی سطح بندی مدرسه تنزل مییابد و باید شهریه مدارس سطح پایینتر را از اولیا دریافت کنند.
وی با تاکید بر اینکه بالا بردن کیفیت سطح آموزشی مدارس غیردولتی میگوید: امسال با توجه به درجه بندی مدارس و افزایش شهریه برای افزایش حق الزحمه معلمان و کارکنان مدارس غیردولتی به مؤسسان ابلاغ شد که در ماه طبق ۲۲ ساعت کلاس، ۲۲ روز بیمه و حق الزحمه برای کارکنان پرداخت کنند و حقوق معلمان تازه کار هم ۱۳ میلیون تومان تعیین شد.
علیپور درباره نرخ شهریه مدارس تازه تأسیس عنوان میکند: نرخ شهریه این مدارس از آنچه که برای مدارس سطح بندی شده اعلام کردیم کمتر است.
وی درباره مبلغ وعده صبحانه و ناهار در مدارس غیرانتفاعی بیان میکند: نرخ وعدههای صبحانه و ناهار در مدارس غیردولتی توسط اداره صمت شهرستانها تعیین خواهد شد.
چالش مؤسسان مدارس غیرانتفاعی
علیپور مهمترین چالش مدارس غیردولتی را نداشتن زمین برای احداث زمین است و عنوان میکند: طبق قانون پیش بینی شده که شهرداری زمینهای آموزشی در اختیار مؤسسان قرار دهد تا مدرسه غیردولتی احداث شود که هم اکنون این موضوع مهمترین چالش برای مؤسسان غیردولتی شده است.
وی خواستار رعایت قوانین از سوی مؤسسان مدارس غیر دولتی میشود و تاکید میکند: از شهروندان میخواهیم در امر نظارت مدارس غیردولتی کمک کنند و در صورت مشاهده تخلف از طریق سامانه پیامکی به ما اطلاع دهند.
تذکر به مؤسسان
علی متقیان، مدیرکل آموزش و پرورش خراسان شمالی به خبرنگار مهر میگوید: فوقبرنامه تعریف دارد و مدرسه مکان آموزشی و تربیتی است و باید فوق برنامه مکمل دروس آموزشی باشد و سال گذشته با مؤسس یکی از مدارس که قصد برگزاری کلاسهای بازیهای رایانهای داشت برخورد کردیم.
وی اضافه میکند: تمام مدارس غیرانتفاعی خراسان شمالی موظف به نصب بنر شهریه در تابلو اعلانات هستند.
