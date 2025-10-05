  1. استانها
۱۳ مهر ۱۴۰۴، ۱۲:۵۷

گوهری: راه شهدا باید الگویی برای نسل امروز باشد

سنندج- مدیرکل کانون پرورش فکری کردستان با گرامیداشت یاد شهدا گفت: ایثار و فداکاری‌های شهدا باید به عنوان الگویی برای نسل امروز و فردای کشور قرار گیرد تا مسیر درست زندگی را بیاموزند.

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا گوهری پیش از ظهر یکشنبه در مراسم سومین یادواره شهدای کودکان و نوجوان کردستان، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای کودک و نوجوان استان، گفت: درخت انقلاب اسلامی با خون و ایثار شهدا شکوفا و ریشه‌دار شد و آنان با فداکاری‌های خود، مسیر آزادی و استقلال کشور را هموار کردند.

گوهری در ادامه با اشاره به نقش پررنگ کودکان و نوجوانان در برهه‌های حساس تاریخ انقلاب، از دوران دفاع مقدس تا جنگ ۱۲ روزه، افزود: در همه این دوره‌ها، جوانان و نوجوانان به‌ویژه در کردستان، با فداکاری و ایثار در کنار بزرگ‌ترها بودند و همواره در رکاب انقلاب ایستاده‌اند.

وی خاطرنشان کرد: شهدا با ایثارگری‌های بی‌نظیر خود، درس‌هایی از ایثار و فداکاری به ما آموختند و پرچم جمهوری اسلامی ایران را با خون خود به اهتزاز درآوردند.

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان کردستان تأکید کرد: ادامه دادن راه شهدا برای همه نسل‌ها وظیفه‌ای است که باید از آن به‌درستی پیروی کنند و ما باید به تاسی از شهدا، مسیر زندگی خود را یافته و در راستای درست گام برداریم.

در ادامه این مراسم که با حضور جمعی از مسئولان، خانواده‌های شهدا و اعضای کانون پرورش فکری برگزار شد، برنامه‌های مختلفی نظیر سرودخوانی، اجرای نمایش و مولودی‌خوانی توسط اعضای کانون انجام شد، همچنین از تعدادی از دانش‌آموزان و خانواده‌های شهدای کارکنان مراکز کانون در استان کردستان تقدیر به عمل آمد.

