حمید رضا گوهری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اعلام کرد: سومین یادواره شهدای کودک و نوجوان استان کردستان همزمان با کنگره ۵۵۳۶ شهید، روز یکشنبه ۱۳ مهرماه ۱۴۰۴ برگزار خواهد شد.

وی افزود: این مراسم در ساعت ۱۰ صبح در محل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان کردستان، واقع در سه راه طالقانی، پارک نسیم، جنب سالن تختی برگزار می‌شود.

گوهری اضافه کرد: هدف از برگزاری این یادواره، پاسداشت فداکاری‌های شهدای کودک و نوجوان استان و گرامیداشت یاد و خاطره آن‌ها است.

وی انتقال ایثار و رشادت شهدا به کودکان و نوجوانان و نسل آینده را ضروری دانست و برگزاری یادواره‌های شهدا را گامی موثر در این راستا اعلام کرد.