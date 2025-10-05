۱۴ کشته و ۸ مفقود در رانش زمین در نپال

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از شینهوا، بینود گیمیره، سخنگوی پلیس نپال، گفت: حوادث مختلف رانش زمین جان ۱۴ نفر را در منطقه ایلام گرفته و چهار نفر دیگر مفقود شدهاند. همچنین چهار کوهنورد در سیل منطقه راسووا مفقود شدهاند.
گیمیره خاطرنشان کرد: در میان کشتهشدگان در ایلام، شش نفر از یک خانواده و پنج نفر دیگر از یک خانواده دیگر بودند.
بارشهای بیوقفه از روز جمعه زندگی روزمره را در بیشتر مناطق نپال تحت تأثیر قرار داده و باعث رانش زمین و سیل شده است که بزرگراهها و جادهها را مسدود کرده است.
از روز شنبه، ممنوعیت سه روزه تردد وسایل نقلیه به داخل و خارج از دره کاتماندو اعمال شده است.
