۱۴ کشته و ۸ مفقود در رانش زمین در نپال

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از شینهوا، بینود گیمیره، سخنگوی پلیس نپال، گفت: حوادث مختلف رانش زمین جان ۱۴ نفر را در منطقه ایلام گرفته و چهار نفر دیگر مفقود شده‌اند. همچنین چهار کوهنورد در سیل منطقه راسووا مفقود شده‌اند.

گیمیره خاطرنشان کرد: در میان کشته‌شدگان در ایلام، شش نفر از یک خانواده و پنج نفر دیگر از یک خانواده دیگر بودند.

بارش‌های بی‌وقفه از روز جمعه زندگی روزمره را در بیشتر مناطق نپال تحت تأثیر قرار داده و باعث رانش زمین و سیل شده است که بزرگراه‌ها و جاده‌ها را مسدود کرده است.

از روز شنبه، ممنوعیت سه روزه تردد وسایل نقلیه به داخل و خارج از دره کاتماندو اعمال شده است.