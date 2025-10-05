  1. جامعه
۱۳ مهر ۱۴۰۴، ۱۴:۲۲

۱۴ کشته و ۸ مفقود در رانش زمین در نپال

پلیس نپال اعلام کرد که رانش زمین ناشی از باران ۱۴ کشته و ۸ مفقود در نپال برجای گذاشته است.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از شینهوا، بینود گیمیره، سخنگوی پلیس نپال، گفت: حوادث مختلف رانش زمین جان ۱۴ نفر را در منطقه ایلام گرفته و چهار نفر دیگر مفقود شده‌اند. همچنین چهار کوهنورد در سیل منطقه راسووا مفقود شده‌اند.

گیمیره خاطرنشان کرد: در میان کشته‌شدگان در ایلام، شش نفر از یک خانواده و پنج نفر دیگر از یک خانواده دیگر بودند.

بارش‌های بی‌وقفه از روز جمعه زندگی روزمره را در بیشتر مناطق نپال تحت تأثیر قرار داده و باعث رانش زمین و سیل شده است که بزرگراه‌ها و جاده‌ها را مسدود کرده است.

از روز شنبه، ممنوعیت سه روزه تردد وسایل نقلیه به داخل و خارج از دره کاتماندو اعمال شده است.

