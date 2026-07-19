دو تن از عوامل جنایات میدان شهید علیخانی اصفهان اعدام شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی آشوب‌های خشن و مسلحانه در کودتای آمریکایی- صهیونیستی در روز ۱۸ دی ماه ۱۴۰۴ در میدان شهید علیخانی در استان اصفهان که با هدف براندازی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران به وقوع پیوست، ۴ نفر از ماموران انتظامی به دست عوامل بسیار خشن و بی رحم دشمن به شهادت رسیدند. در این روز عوامل دشمن و اغتشاشگران در میدان شهید علیخانی اصفهان در حالی که انواع سلاح گرم، چاقو، قمه، قداره و کوکتل موتولوف همراه داشتند اقدام به آتش زدن ساختمان‌ها، تخریب تابلوهای شهری، دوربین‌ها و چراغ‌های راهنمایی و رانندگی، آتش زدن ساختمان خیریه، تخریب پاسگاه و کلانتری، آتش زدن اموال عمومی و لاستیک، مسدود کردن خیابان، حمله به مردم در حال تردد در خیابان و تخریب مسجد و آتش زدن پیکر شهدای مظلوم فراجا کردند.

عوامل دشمن در وقایع بسیار خشن میدان شهید علیخانی اصفهان بعد از حمله به ماموران هرگونه جنایتی را علیه آنها مرتکب شدند. متهمان این پرونده، ماموران انتظامی را با طناب به تابلو بسته و پس از مجروح کردن آنها با سنگ، روی آنها بنزین ریخته و آتش زده‌اند و در حالی که هنوز ماموران زنده بوده‌اند آنها را روی زمین کشیده و با چاقو و قمه، ضربات متعدد بر پیکر آنها وارد کرده‌اند.

متهمان پرونده حتی بعد از به شهادت رسیدن ماموران آنها را روی زمین کشیده و اقدام به قطعه قطعه کردن پیکر شهدا کرده‌اند. همچنین متهمان از صحنه شهادت ماموران انتظامی فیلم برداری کرده و برای شبکه‌های وابسته به دشمن ارسال کرده‌اند.

عوامل کودتای روز ۱۸ دی ماه میدان علیخانی اصفهان با دستور قضایی و اقدامات اطلاعاتی دستگیر شدند. از متهمان انواع سلاح گرم و سرد کشف شده است. در این پرونده برای ۱۶ نفر در این پرونده کیفرخواست صادر شد.

پس از انجام تحقیقات، برگزاری دادگاه با حضور متهمان و وکلای آنها، اعترافات متهمان، بازبینی دوربین‌های محل و طی موازین قانونی، برای تعدادی از متهمان این پرونده از سوی دادگاه حکم اعدام صادر شد.

پس از صدور رای، پرونده در دیوان عالی کشور مورد بررسی قرار گرفت و احکام صادر در دیوان عالی کشور تایید شد و پس از تأئید در دیوان عالی کشور و طی روال قانونی، صبح امروز حکم عرفان اسفندیاری فرزند مهدی و گل‌محمد محمدی فرزند نورمحمد اجرا شد.