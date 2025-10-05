  1. استانها
۱۳ مهر ۱۴۰۴، ۱۳:۵۰

کشف لاشه یک قلاده فوک خزری در ساحل فرح آباد ساری

ساری - لاشه یک قلاده فوک خزری دیگر در ساحل فرح آباد ساری کشف شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، لاشه یک قلاده فوک خزری ددر ساحل فرح آباد ساری کشف شد. این لاشه تازه‌ترین نمونه از لاشه‌های فوک خزری بوده که از ابتدای فروردین تا اوایل مهرماه امسال کشف شده است.

فوک خزری که تنها پستاندار دریای خزر و گونه‌ای مهم در تنوع زیستی این پهنه آبی به شمار می‌رود، با تهدیدات جدی متعددی از جمله کاهش منابع غذایی، آلودگی محیط زیست، تغییرات دمایی و کاهش ورودی آب رودخانه‌ها مواجه است.

این عوامل موجب کاهش جمعیت و سلامت این گونه ارزشمند شده و ضرورت توجه بیشتر به اقدامات حفاظتی و مدیریت منابع طبیعی را دوچندان کرده است.

آمار مرگ فوک خزری در استان مازندران در سال جاری به ۵۴ قلاده رسیده که نگرانی‌ها درباره وضعیت این گونه نادر و در معرض خطر را افزایش داده است.

