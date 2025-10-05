محبوب علیلو: اجرای سند ملی خشونت نیازمند همیاری سازمان هاست

به گزارش خبرگزاری مهر، بابک محبوب علیلو، روز یکشنبه در جلسه شورای اجتماعی آذربایجان شرقی، با بیان اینکه مدیران به خصوص مدیران فعال در بخش فرهنگی باید دغدغه مند باشند، اظهار کرد: در غیر این صورت هرچقدر هم که مدیر توانمندی باشد به صورت بالقوه نمی‌تواند کاری انجام دهند.

وی افزود: طرح برخورد با اراذل و اوباش که در استان در حال اجرا است، با قدرت ادامه می‌یابد و در این راستا با جمع آوری سلاح‌های گرم و سرد از خشونت‌ها و آسیب‌های احتمالی درآینده پیشگیری می‌شود.

وی ادامه داد: سند ملی پیشگیری از خشونت تدوین شده ولی برای اجرا نیازمند همت بالای دستگاه‌ها است و مدیران باید نسبت به اجرای این سند موظف شوند و در قبال آن مسئول باشند.

علیلو با تاکید بر این‌که دستگاه قضا، وظیفه صیانت از حقوق اشخاص محجور را دارد، اظهار کرد: مرکز مهر خانواده ۶ سال قبل راه اندازی شده و محل جداگانه‌ای از مجموعه‌های قضایی برای دیدار فرزندان طلاق با والدین خود است.

وی افزود: فرزندان طلاق آخر هر هفته می‌توانند در این مرکز، پدر یا مادر خود را ملاقات کنند و در این راستا تا امروز یکهزار فقره پرونده داریم.

وی بر لزوم توجه ویژه به کودکان بازمانده از تحصیل تاکید کرد و گفت: اگر نتوانیم فعالیت‌ها و کارهای خود را از ریشه‌های جامعه یعنی فرزندان و دانش آموزان آغاز کنیم، نتیجه‌ای نمی‌گیریم و در این راستا شناسایی این فرزندان بازمانده از تحصیل و پای کار آوردن خیرین نیک اندیش برای کمک به تحصیل این کودکان ضروری است.