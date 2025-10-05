  1. هنر
  2. سینمای ایران
۱۳ مهر ۱۴۰۴، ۱۶:۱۴

زیبایی‌شناسی جنگ در یک نشست بررسی می‌شود

زیبایی‌شناسی جنگ در یک نشست بررسی می‌شود

دومین رویداد از سلسله نشست‌های «خاک و مبارزه» تحت عنوان «جنگ زیباست؟» با تاملی در باب زیبایی‌شناسی جنگ برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، بیستمین رویداد موسسه دوزیست با موضوع «جنگ زیباست؟» با همکاری کانون اندیشه جوان برگزار می‌شود.

این رویداد که دومین نشست از سلسله نشست‌های «خاک و مبارزه» است، با حضور کارشناسان سینما و رسانه به واکاوی مفهوم زیبایی‌شناسی جنگ می‌پردازد.

کتاب محوری این نشست، «زنگ‌ها برای که به صدا درمی‌آیند؟» اثر ارنست همینگوی و فیلم محوری «تنگه ابوقریب» اثر بهرام توکلی است که هر ۲ از جمله آثار جنگی در ادبیات و سینما به شمار می‌روند.

مرتضی شعبانی مستندساز جنگ و سعید مستغاثی کارشناس سینما در این برنامه حضور خواهند داشت. دبیری نشست نیز برعهده نادر سهرابی است.

نخستین نشست از رویدادهای «خاک و مبارزه»، تحت عنوان «تن یا وطن؟» با حضور سیدحسین شهرستانی و احمد زیدآبادی با نگاهی به مفهوم وطن در جنگ برگزار شده بود.

این رویداد سه شنبه ۱۵ مهر از ساعت ۱۷ در کانون اندیشه جوان به نشانی خیابان وصال شیرازی، کوچه فرهنگی، پلاک ۱۹، کانون اندیشه جوان میزبان علاقه مندان خواهد بود.

کد خبر 6612444
ندا زنگینه

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها