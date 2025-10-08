ظرفیت ساخت ۲ میلیون مسکن با الحاق ۴۷ هزار هکتار زمین ایجاد شد

غلامرضا کاظمیان دبیر شورایعالی شهرسازی و معماری ایران در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت پروژه «هتل ولنجک» اظهار کرد: با توجه به اینکه طرح این هتل بر روی حریم گسلی قرار داشت، بر اساس مصوبه شورایعالی شهرسازی و معماری، مقرر شد مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن ضوابط فنی و طراحی آن را تعیین و به شهرداری تهران ابلاغ کند.
وی افزود: مرکز تحقیقات ساختمان ضوابط مربوط به این پروژه را مشخص و به شهرداری تهران اعلام کرده است و اکنون وظیفه اجرای آن بر عهده شهرداری است. بر اساس این ضوابط، تعداد طبقات، چه بهصورت زیرزمین و چه روی زمین، تعیین و محدودیتهای لازم اعمال شده است.
دبیر شورایعالی شهرسازی و معماری ایران بیان کرد: در راستای الحاق زمین برای طرح نهضت ملی مسکن، از ابتدای سال ۱۴۰۳ تاکنون حدود ۲۲ هزار هکتار به محدوده شهرها و ۲۵ هزار هکتار به محدودههای روستایی افزوده شده است. این توسعه زمینها ظرفیت ساخت حدود ۲ میلیون واحد مسکونی جدید را فراهم میکند.
وی با اشاره بررسیهای صورتگرفته در زمینه بناهای تاریخی و بافتهای ویژه شهری گفت: در سال گذشته مجموعهای از مصوبات در خصوص حفاظت از بافتهای تاریخی و مذهبی از جمله محدوده اطراف حرم حضرت شاهچراغ (ع) و بافت تاریخی شهر گناباد در دستور کار شورا قرار گرفته است.
کاظمیان افزود: در این زمینه، طرحهای مربوط به صیانت از بافتهای تاریخی در شهرهای مذهبی ، در حال بررسی و تکمیل است تا هماهنگی میان توسعه شهری و حفاظت میراث تاریخی حفظ شود.
دبیر شورایعالی شهرسازی و معماری ایران با اشاره به بررسی ساختمانهای بلندمرتبه در تهران خاطرنشان کرد: در حوزه ساختمانسازیهای بلندمرتبه، حدود ۶ ساختمان برخی ایرادات بازرسی مطرح شده که هماکنون در شورایعالی در حال بررسی است.
معاون وزیر راه و شهرسازی در پایان خاطرنشان کرد: تصمیمگیری نهایی درباره این موارد و نحوه اجرای ضوابط جدید بلندمرتبهسازی در جلسه آینده شورایعالی شهرسازی و معماری ایران انجام خواهد شد.
نظر شما