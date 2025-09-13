به گزارش خبرگزاری مهر، شهرام ملکی مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید امروز (شنبه، ۲۲ شهریور) جلسه بررسی کنترل کیفیت طرح‌های مسکن حمایتی با بیان اینکه در پروژه‌های مسکن حمایتی تمامی ابزارهای تولید مسکن برای ذی‌نفعان به کار گرفته شده است، گفت: توجه به کیفیت و ایجاد حس تعلق برای ساکنان در این مناطق و سکونتگاه‌ها مسئله بسیار مهمی بوده و باید در دستور کار قرار گیرد.

وی افزود: موضوع ساخت مسکن حمایتی از سال ۱۳۸۶ آغاز شد و وظیفه وزارت راه و شهرسازی در آن زمان صرفاً تأمین زمین برای ساخت این واحدها بود؛ اقدامی که به مبحث کیفیت نیز کمک می‌کرد. اما امروز تمامی مراحل ساخت از ابتدا تا انتها بر عهده وزارتخانه قرار گرفته و به دلیل حجم گسترده پروژه‌ها، توجه به کیفیت کمتر شده است.

مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید گفت: خوشبختانه امروز با درایت و سیاست وزیر راه و شهرسازی در حوزه طراحی و نما، هیچ واحدی بدون رعایت شأن مردم و بدون توجه به زیرساخت‌ها، فضای باز، آماده‌سازی و کیفیت ساختمان‌ها، به متقاضیان تحویل داده نمی‌شود.

وی با تأکید بر اینکه حدود ۸۰۰ هزار واحد از پروژه‌های مسکن حمایتی در مرحله ساخت نما قرار دارند یا هنوز به این مرحله نرسیده‌اند، بیان کرد: شرایط فعلی بهترین فرصت است تا با بهره‌گیری از تیم معماران برجسته، موضوع ارتقای کیفیت در نما و بهره‌برداری کنترل شود.

ملکی یادآور شد: باید با کمک تأکیدات وزیر راه و شهرسازی، قانون برنامه هفتم و قانون حمایت، سازوکاری طراحی شود که با نظارت حوزه معماری و شهرسازی وزارتخانه، مدیران توجیه شده و الزام‌سازی در این حوزه به سراسر بخش‌های اجرایی ابلاغ شود.

پروژه‌ها باید از ابتدا با کیفیت طراحی شوند

غلامرضا کاظمیان معاون معماری و شهرسازی وزیر راه و شهرسازی، در ادامه با تأکید بر ضرورت توجه به طرح‌های جامع و تفصیلی، طرح‌های آماده‌سازی، طراحی شهری و معماری گفت: بحث کیفیت باید از ابتدا مورد توجه قرار گیرد و مدیریت شود. لازمه ارتقای کیفیت، برخورداری از دانش طراحی است؛ ما باید پروژه‌ها را از ابتدا به گونه‌ای طراحی کنیم که امکان زیست با کیفیت در آنها وجود داشته باشد.

وی افزود: ترکیب حوزه‌های ساختمان و فضا باید همزمان پیشرفت داشته باشد و مشکلات آن از ابتدای راه رفع شود.

توجه همزمان به زیربنا، روبنا و فضا در ساخت مسکن ضروری است

علی نبیان مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن، نیز بروز یک تحول اساسی در حوزه ساخت و ساز را ضروری دانست و گفت: پروژه‌ای که تحویل مردم می‌شود، باید از جنبه کیفی ماندگار باشد و از ابتدا به بخش زیربنایی، روبنایی و فضا با احداث ساختمان توجه کامل شود.

پروژه‌های مسکن باید با معماران کاربلد طراحی شوند

در پایان، عبدالرضا گلپایگانی مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران، استفاده از معماران کاربلد و با مهارت را در طراحی تمامی پروژه‌های اجرایی ضروری دانست و تأکید کرد: باید از طراحی‌های فاخر استفاده و این الگو در سطح کشور تعمیم داده شود.