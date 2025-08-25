  1. استانها
  2. خراسان شمالی
۳ شهریور ۱۴۰۴، ۹:۴۳

وزارت راه و شهرسازی متعهد به تامین زمین برای اجرای طرح‌های مسکن است

بجنورد- معاون شهرسازی و معماری وزیر راه و شهرسازی با اشاره به تأمین زمین برای ساخت مسکن افزود: وزارت راه و شهرسازی متعهد است با تمام امکانات و رفع کمبودها، پروژه‌های مسکن را اجرا کند.

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا کاظمیان صبح دوشنبه در دیدار با نماینده ولی فقیه در خراسان شمالی در حسینیه شهدای بجنورد گفت: استان در حوزه ارتباط‌پذیری وضعیت مطلوبی ندارد و مشکلاتی در جاده، راه‌آهن و فرودگاه وجود دارد که باید با همکاری نمایندگان مجلس حل شود.

وی با اشاره به تأمین زمین برای ساخت مسکن افزود: وزارت راه و شهرسازی متعهد است با تمام امکانات و رفع کمبودها، پروژه‌های مسکن را اجرا کند و مسکن‌ها باید دارای زیربنای حداقلی و قابل تحویل برای مردم باشند و صرفاً ساخت خانه مدنظر نباشد، بلکه توسعه شهری نیز لحاظ شود.

معاون شهرسازی و معماری وزیر راه و شهرسازی بیان کرد: در حوزه شهرسازی و طرح جامع تفضیلی مشکل خاصی نداریم، اما در معماری و طراحی شهری نیاز به فعالیت بیشتر است و خراسان شمالی هنوز به جایگاه واقعی خود نرسیده و با سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال می‌توان به تراز کشوری دست یافت.

