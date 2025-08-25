  1. استانها
۳ شهریور ۱۴۰۴، ۱۴:۰۴

تسهیلات مسکن به ۶۵۰ میلیون تومان افزایش خواهد یافت

بجنورد- معاون معماری و شهرسازی وزیر راه و شهرسازی از افزایش تسهیلات مسکن به مبلغ ۶۵۰ میلیون تومان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا کاظمیان پیش از ظهر شنبه در آئین افتتاح پروژه‌های هفته دولت در شهرستان جاجرم اظهار کرد: تأمین زمین برای همه متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن در این شهرستان نشان از تلاش‌های استاندار، مسئولان استانی و شهرستانی دارد که جای تقدیر دارد.

وی با بیان اینکه زمین‌های تحویل داده‌شده باید با سرعت به مسکن تبدیل و تحویل مردم شود» افزود: همه دستگاه‌ها باید کمک کنند تا مردم صاحب‌خانه شوند و صاحب‌خانه نیز بمانند.

کاظمیان با اشاره به خبرهای خوش در زمینه تسهیلات مسکن تصریح کرد: سقف تسهیلات طرح نهضت ملی مسکن به ۶۵۰ میلیون تومان افزایش خواهد یافت.

معاون وزیر راه و شهرسازی تأکید کرد: سرعت پرداخت این تسهیلات باید به حداکثر ممکن برسد تا شاهد رشد و توسعه مناسب در حوزه مسکن باشیم.

