تسهیلات مسکن به ۶۵۰ میلیون تومان افزایش خواهد یافت

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا کاظمیان پیش از ظهر شنبه در آئین افتتاح پروژههای هفته دولت در شهرستان جاجرم اظهار کرد: تأمین زمین برای همه متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن در این شهرستان نشان از تلاشهای استاندار، مسئولان استانی و شهرستانی دارد که جای تقدیر دارد.
وی با بیان اینکه زمینهای تحویل دادهشده باید با سرعت به مسکن تبدیل و تحویل مردم شود» افزود: همه دستگاهها باید کمک کنند تا مردم صاحبخانه شوند و صاحبخانه نیز بمانند.
کاظمیان با اشاره به خبرهای خوش در زمینه تسهیلات مسکن تصریح کرد: سقف تسهیلات طرح نهضت ملی مسکن به ۶۵۰ میلیون تومان افزایش خواهد یافت.
معاون وزیر راه و شهرسازی تأکید کرد: سرعت پرداخت این تسهیلات باید به حداکثر ممکن برسد تا شاهد رشد و توسعه مناسب در حوزه مسکن باشیم.
