ادارات البرز پنجشنبه ها دورکار شدند

به گزارش خبرگزاری مهر ، مجتبی عبداللهی اظهار داشت: با توجه به بررسیهای انجامشده و در راستای تحقق راهبردهای کلان در حوزه مدیریت هوشمند مصرف انرژی و بهبود وضعیت زیستمحیطی، تصمیم بر آن شد که روزهای پنجشنبه در استان البرز بهصورت دورکاری اعلام شود.
وی افزود: این تصمیم با هدف کاهش ترددهای درونشهری، کاهش مصرف انرژی، کنترل آلودگی هوا بهویژه در فصل سرد و حمایت از سلامت خانوادهها، بهویژه بانوان شاغل و فرزندان آنان اتخاذ شده است.
استاندار البرز با اشاره به رعایت ضوابط قانونی ساعات کاری گفت: برابر قانون، ساعات کاری کارمندان دولت باید در طول هفته ۴۴ ساعت باشد.
عبداللهی اضافه کرد: بر اساس این مصوبه، تمام دستگاههای اجرایی مشمول طرح موظف هستند در روزهای پنجشنبه بهصورت دورکاری فعالیت کنند.
وی بیان داشت: این طرح شامل دستگاههای امدادی، خدماترسان و عملیاتی نظیر اورژانسها، مراکز درمانی، امداد جادهای، ایستگاههای آتشنشانی، نیروهای نظامی و انتظامی نمیشود.
عبداللهی ادامه داد: برای بانکها نیز شیفتبندی ویژهای در نظر گرفته شده و قوه قضاییه نیز بهزودی تصمیم جداگانه خود را در این خصوص اعلام خواهد کرد.
استاندار البرز با اشاره به امکان بازنگری در این تصمیم گفت: این طرح تا اطلاع ثانوی اجرا خواهد شد و در صورت نیاز، با هماهنگی دولت و ارزیابیهای جدید، تصمیمات تکمیلی اعلام میشود.
