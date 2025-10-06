۴۵۰۰ رول ایزوگام در استان بوشهر توزیع شد

اکبر پورات در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بسیج سازندگی استان بوشهر چهار هزار و ۵۰۰ رول ایزوگام را میان خانوادههای نیازمند، کمیته امداد و گروههای جهادی توزیع کرد تا منازل آنان پیش از آغاز فصل بارندگی مقاومسازی شود.
وی با تأکید بر اهمیت مقاومسازی منازل افراد نیازمند پیش از شروع فصل بارندگی، اضافه کرد: یکی از مسائل مهم پس از احداث منازل نیازمندان، حفظ و نگهداری آنهاست که سازمان بسیج سازندگی استان بوشهر با توزیع گسترده ایزوگام، نقش مؤثری در این زمینه ایفا میکند.
پورات همچنین از تخصیص ۶۰۰ رول ایزوگام به گروههای جهادی خبر داد و افزود: گروههای جهادی به دلیل نقش میدانی و آشنایی کامل با شرایط منطقهای، اولویت دریافت این کمکها را داشتهاند و با توزیع و نصب رایگان ایزوگام، به بهبود شرایط زندگی خانوادههای نیازمند کمک میکنند.
رئیس سازمان بسیج سازندگی استان بوشهر افزود: این طرح در قالب یکی از برنامههای مهم سازمان بسیج سازندگی استان بوشهر اجرا شده است و با هدف تقویت امنیت و پایداری مسکن محرومان، گامی موثر در کاهش آسیبهای ناشی از شرایط جوی و ارتقای رفاه اقشار آسیبپذیر برداشته است.
