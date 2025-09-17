به گزارش خبرنگار مهر، اکبر پورات صبح چهارشنبه در دیدار با مدیرکل کمیته امداد استان بوشهر با اشاره به تفاهم‌نامه‌های همکاری فی‌مابین دو نهاد اظهار داشت: بسیج سازندگی به هرگونه تعهدی که پذیرفته وفادار است و تمام تلاش خود را برای تحقق آن به کار خواهد گرفت.

رئیس سازمان بسیج سازندگی استان بوشهر با اشاره به تأمین ایزوگام برای منازل خانواده‌های نیازمند افزود: در سال گذشته، ۶۰۰ رول ایزوگام به‌صورت رایگان بین مددجویان کمیته امداد توزیع شد و امسال نیز برنامه‌ریزی شده که همین میزان در اختیار این خانوارها قرار گیرد.

پورات همچنین به نقش گروه‌های جهادی در اجرای طرح‌های خدمت‌رسانی اشاره کرد و گفت: در حال حاضر ۱۲۰ گروه جهادی فعال در زمینه‌های مختلف تحت نظارت بسیج سازندگی در استان فعالیت دارند و هر جا که نیاز باشد در کنار کمیته امداد برای خدمت به محرومان آماده ورود هستند.

وی با تأکید بر اهمیت تداوم همکاری‌های دوجانبه در حوزه خدمات اجتماعی بیان کرد: بسیج سازندگی همواره در کنار مردم حضور داشته و در راستای کاهش مشکلات اقتصادی و اجتماعی اقشار آسیب‌پذیر تلاش کرده است.

پورات در ادامه، تعامل میان بسیج سازندگی و کمیته امداد را حسنه و سازنده ارزیابی کرد و افزود: این همکاری‌ها طی سال‌های گذشته نتایج قابل‌توجهی به همراه داشته و در آینده نیز با هدف تقویت خدمت‌رسانی به اقشار کم‌برخوردار، ادامه خواهد یافت، چراکه رسالت اصلی ما خدمت بی‌منت به مردم و محرومان است.

وی با اشاره به اولویت‌های اجرایی بسیج در استان گفت: اجرای پروژه‌های مسکن‌سازی و تأمین لوازم ضروری زندگی از محورهای اصلی برنامه‌های بسیج سازندگی است و با استفاده از ظرفیت گروه‌های جهادی و مشارکت مردمی در ساخت و تحویل مسکن به خانواده‌های نیازمند، نقش فعالی ایفا خواهیم کرد.