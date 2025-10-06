آنروا: شهادت ۳۷۰ نفر از کارکنان سازمان ملل در غزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فلسطینی شهاب، آژانس امداد و اشتغال آوارگان فلسطینی آنروا با صدور بیانیه‌ای در دومین سالروز عملیات طوفان الاقصی و در پی گذشت دو سال از نسل کشی رژیم صهیونیستی در غزه اعلام کرد که در این مدت بیش از ۳۷۰ نفر از کارمندان این آژانس به شهادت رسیده‌اند.

بر اساس اعلام این بیانیه، بیش از ۸۰ درصد از ساختمان‌های غزه در نتیجه حملات موشکی رژیم صهیونیستی به صورت کلی یا جزئی تخریب شده‌اند.

با وجود موافقت جنبش حماس با طرح آتش بس اعلام شده از سوی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا، حملات رژیم صهیونیستی به مناطق مختلف غزه همچنان ادامه دارد.

محموله های کمک‌های انسانی نیز از زمان آغاز محاصره همه جانبه شهر غزه، امکان ورود به این منطقه را پیدا نکرده‌اند که این موضوع بحران انسانی در این شهر مملو از جمعیت را افزایش داده است.

گسترش حملات موشکی رژیم صهیونیستی، شناسایی و خارج کردن پیکر شهدا از زیر آوارها را با مشکل مواجه کرده است.