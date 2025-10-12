  1. بین الملل
جدیدترین اقدام ضد اسرائیلی در آمریکا

منابع آمریکایی اعلام کردند که بزرگ‌ترین اتحادیه معلمان آمریکا «اسرائیل» را از نقشه حذف و «فلسطین» را جایگزین کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب، بزرگ‌ترین اتحادیه معلمان آمریکا «اسرائیل» را از نقشه حذف و «فلسطین» را جایگزین کرد.

روزنامه نیویورک پست گزارش داد که بزرگ‌ترین اتحادیه معلمان در ایالات متحده، نقشه‌ای برای سه میلیون عضو خود ارسال کرده است که در آن نام «اسرائیل» حذف و به‌جای آن «فلسطین» درج شده است.

به‌نوشته این روزنامه، نقشه یادشده شامل پیوندهایی به مطالبی است که از حمله ۷ اکتبر سال گذشته دفاع می‌کند و روایتی متفاوت از تحولات فلسطین ارائه می‌دهد.

از سوی دیگر برخی منابع فلسطینی اعلام کردند که این اقدام خشم محافل صهیونیستی و طرفداران اسرائیل در آمریکا را برانگیخته است.

