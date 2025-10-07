به گزارش خبرنگار مهر، هفته ششم رقابتهای لیگ برتر فوتبال ایران با برگزاری دیدارها در طول چهار روز دنبال شد و بار دیگر نشان داد که این فصل از لیگ، از فشردگی و رقابت نزدیکی برخوردار است. در پایان این هفته، هیچ تیمی موفق نشده تعداد امتیازهای خود را به دو رقمی برساند و همین موضوع، رقابت در بالای جدول را بسیار حساس کرده است.
یکی از نکات برجسته این هفته، فاصله بسیار اندک تیمها در جدول است. بهگونهای که مس رفسنجان با ۵ امتیاز در رده پانزدهم جدول قرار دارد و تنها ۴ امتیاز با تیم صدرنشین، تراکتور، فاصله دارد. این فشردگی بیانگر سطح نزدیک رقابتها و تغییرات مداوم جایگاه تیمها در جدول است.
از سوی دیگر، هفته ششم لیگ برتر با آمار گل پایین همراه بود. در مجموع ۸ دیدار برگزار شده، تنها ۱۱ گل به ثمر رسید؛ رقمی که بار دیگر نشان داد فوتبال ایران در این فصل با کمگلی و دشواری در خلق موقعیتهای گلزنی روبهرو است. این آمار، هواداران را یک هفته دیگر شاهد فوتبال کمگل و پرتنش کرد و نشان داد که تیمها بیشتر بر حفظ نتیجه و کسب امتیاز تمرکز دارند تا ارائه فوتبال هجومی.
سیامک رحیمپور کارشناس فوتبال در گفتگو با خبرنگار مهر، در این رابطه اظهار داشت: صدر جدول ۹ امتیازی شده است، اما باید دید آیا قدرت تیمها به هم نزدیک شده و یا سطح فوتبال ما پایین آمده است.
وی افزود: آنچه مشخص است، تغییرات زیاد باعث عدم هماهنگی در تیمها میشود. من آماری دیدم که جالب بود؛ ۶ تیم بالای جدول فعلی همانهایی هستند که مربیانشان از فصل گذشته تغییر نکردهاند. یعنی همان مربی سال قبل همچنان در رأس کار است و همین ثبات موجب شده این تیمها اکنون در جمع بالانشینان باشند.
او ادامه داد: بهعنوان مثال، استقلال خوزستان که سال گذشته برای بقا تلاش میکرد، اکنون در بین ۶ تیم بالای جدول قرار دارد، فقط به خاطر ثبات در کادر فنیاش. یا تراکتور به صدر جدول رسیده چون در کادر فنی، مدیریتی و ترکیب بازیکنان کمترین تغییر را داشته است. وقتی تیمها بین ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تغییر میکنند، نباید انتظار کیفیت بالا یا فوتبال روان و پرگل داشته باشیم.
کارشناس فوتبال کشورمان گفت: وقتی تیمها با چند بازی نتیجه نگیرند، مربیانشان به سرعت تغییر میکنند. مربیان جدید هم سعی میکنند کمتر گل بخورند و حداقل با تساوی کارشان را ادامه دهند. در سیستم سهامتیازی، اگر تیمی سه مساوی بگیرد و دو باخت خفیف داشته باشد، چندان مورد توجه قرار نمیگیرد، اما اگر همان بازیها را یکی ببرد، شرایطش فرق میکند.
وی تصریح کرد: مشکل اصلی فوتبال ما این است که هر سال بیشتر به سمت منافع ایجنتها و مدیران برنامه حرکت میکند. ثباتی در مدیریت وجود ندارد، ثباتی در بازیکنان نیست و هر بخش کار خودش را به درستی انجام نمیدهد. مشکل این است که هر کسی میخواهد خارج از وظیفه و جایگاه خود عمل کند و خودش را نشان دهد.
رحیمپور تأکید کرد: برای پیشرفت، باید در سه بخش بازیکنان، کادر فنی و مدیریت ثبات ایجاد شود. این ثبات زمانی بهوجود میآید که انتخابهای درستی انجام شود، اما وقتی انتخابها غلط باشند، نتیجه آن تغییرات پیاپی است.
او با اشاره به ساختار حرفهای فوتبال دنیا گفت: در فوتبال حرفهای، کمیته فنی سرمربی را انتخاب میکند و سرمربی هم بازیکنان را بر اساس برنامه باشگاه برمیگزیند. اما در ایران این روند برعکس است؛ مربیها میآیند، کلید باشگاه را میگیرند و وقتی میروند، برنامهها و روشهای خاص خودشان را با خود میبرند. در حالیکه در دنیا کمیته فنی برنامه ۵، ۱۰ یا حتی ۳۰ ساله مینویسد و مربی فقط مجری آن است.
وی افزود: در ایران انتخابها بر اساس نیاز واقعی تیم انجام نمیشود. هیچکس بررسی نمیکند که آیا مربی با سیستم باشگاه هماهنگ است یا نه، یا بازیکنان جدید میتوانند برنامه باشگاه را پیش ببرند یا خیر.
رحیمپور در ادامه با اشاره به وضعیت دو تیم بزرگ پایتخت گفت: اگر بخواهم در مورد استقلال و پرسپولیس صحبت کنم، باید بگویم در استقلال مربی فعلی کار خود را آغاز کرده، اما در دوره قبل حواشی زیادی داشت که من وارد جزئیاتش نمیشوم چون خود اعضای باشگاه از وضعیت او آگاه هستند. در مورد پرسپولیس هم دیدم که احمدی (رئیس کنسرسیوم بانکی مالک باشگاه پرسپولیس) درباره جذب بازیکن و ترکیب تیم صحبت میکند. سؤال این است که کجای دنیا چنین چیزی دیده میشود؟
او خاطرنشان کرد: شما نگاه کنید به باشگاههای بزرگ دنیا لاپورتا در بارسلونا، شیخ منصور در منچسترسیتی و ناصر الخلیفی در پاریسنژرمن سالهاست در رأس کار هستند. این ثبات باعث شده تیمهایشان هم ثبات پیدا کنند و برنامهمحور پیش بروند.
رحیمپور افزود: اوایل دهه ۹۰ در کمیته اصل ۹۰ در مجلس گفتم که باید شرایط احراز پست مدیرعامل و اعضای هیئتمدیره مشخص شود. در حالیکه الان هرکسی میتواند وارد هیئتمدیره باشگاهها شود بدون اینکه سابقه و تخصص مرتبطی داشته باشد.
وی ادامه داد: متأسفانه هیچکس از اعضای هیئتمدیره درباره تصمیمات اشتباه یا روشهایی که منجر به بحران شده، بازخواست نمیشود. تا زمانی که این مشکلات برطرف نشود، وضعیت فعلی فوتبال ایران ادامه خواهد داشت.
رحیمپور در پایان گفت: امیدوارم روزی برسد که با انتخابهای درست و ایجاد ثبات در ارکان مختلف، شاهد رشد واقعی فوتبال کشور باشیم.
