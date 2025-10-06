برتری آماری بی حاصل استقلال مقابل چادرملو

به گزارش خبرنگار مهر، در هفته ششم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال، تیم‌های استقلال و چادرملو شامگاه یکشنبه ۱۳ مهر در ورزشگاه تختی تهران به مصاف هم رفتند که این دیدار در نهایت با نتیجه تساوی یک بر یک به پایان رسید. این نتیجه باعث شد استقلال با ۷ امتیاز در جایگاه هشتم جدول قرار گیرد و چادرملو با ۸ امتیاز بالاتر از پرسپولیس در رده ششم ایستاد و هر دو تیم از رسیدن به صدر جدول بازماندند.

استقلال در این بازی مالکیت ۵۸.۲ درصدی توپ و میدان را به ثبت رساند، این تیم توانست ۱۴ بار دروازه حریف را تهدید کند که ۴ مورد آن در چارچوب بود. شاگردان ریکاردو ساپینتو در طول بازی ۴۰۴ پاس ارسال کردند و با دقت پاس ۷۲.۳ درصدی، برتری نسبی در بازیسازی داشتند.

با این حال، نبردهای فیزیکی با حریف نزدیک بود و استقلال موفق شد در ۴۸.۶ درصد از این نبردها پیروز شود.

چادرملو نیز با وجود مالکیت کمتر توپ (۴۱.۸ درصد)، نمایش مقاوم و منظمی داشت. این تیم ۹ بار دروازه استقلال را تهدید کرد که ۴ مورد آن در چارچوب بود و در نهایت توانست یک گل ارزشمند به ثمر برساند.

با ثبت ۲۵۷ پاس و دقت پاس ۶۰.۳ درصد، چادرملو نشان داد با وجود اختلاف فنی، توانایی ایجاد موقعیت و نبردهای سخت را دارد. این تیم در ۵۱.۴ درصد از نبردهای فیزیکی پیروز شد.

استقلال با وجود کنترل توپ بیشتر و خلق موقعیت، نتوانست سه امتیاز بازی را به دست آورد و چادرملو با یک بازی منطقی و منسجم، توانست امتیاز ارزشمندی از زمین حریف کسب کند.