لزوم هوشیاری در برابر جنگ روانی

به گزارش خبرگزاری مهر، آگاه نوشت: اعزام هواپیماهای سوخت‌رسان KC-۱۳۵، افزایش نیروهای آمریکایی به بیش از ۵۰ هزار نفر و هدایت کشتی‌ها و جنگنده‌های پیشرفته به سمت منطقه، تصویری از آمادگی برای درگیری را به مخاطب القا می‌کند. این گزارش‌ها عمدتا در پی تشدید تنش‌های میان واشنگتن و تهران و به‌ویژه با سیاست‌های تهاجمی دوران ترامپ منتشر شده‌اند. اما پرسشی کلیدی مطرح است.آیا این تحرکات، نشانه‌ای از یک استراتژی نظامی واقعی است یا بخشی از یک عملیات جنگ روانی علیه جوامع مستقل منطقه، به‌ویژه ایران؟

آمادگی دفاعی: وظیفه‌ای فراتر از اخبار لحظه‌ای؛ چه تجهیزات نظامی آمریکا به منطقه منتقل شود و چه نشود، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران همواره در وضعیت آماده‌باش کامل قرار دارند. سپاه پاسداران، ارتش و سایر نیروهای دفاعی کشور، با تکیه بر توان بازدارندگی، تجهیزات بومی‌شده و روحیه‌ای جهادی، ماموریت دفاع از تمامیت ارضی و منافع ملی را برعهده دارند. این آمادگی، نتیجه دهه‌ها تجربه مقاومت و برنامه‌ریزی استراتژیک است، نه واکنشی به خبرهای رسانه‌ای.بنابراین، هیچ تحرک نظامی خارجی نباید باعث نگرانی یا تردید در جامعه شود. دفاع از کشور، مسئولیتی است که به‌خوبی در دستان نیروهای مسلح قرار دارد.

جنگ روانی: سلاحی قدیمی با هدفی جدید؛ در مقابل، بخش‌های غیرنظامی جامعه از اقتصاد و تجارت تا زندگی روزمره مردم باید در برابر تلاش‌های هدفمند برای القای ترس هوشیار باشند. تکرار مداوم عباراتی مانند احتمال حمله، درگیری نزدیک یا تحرکات تهاجمی در رسانه‌های غربی و برخی شبکه‌های وابسته، بیش از آنکه بازتاب واقعیت باشد، نشانه‌ای از جنگ روانی است.

هدف اصلی این تاکتیک‌ها، ایجاد بی‌ثباتی روانی، تضعیف اعتماد عمومی به اقتصاد و برهم ‌زدن آرامش اجتماعی است. گاهی اوقات، حتی گزارش‌هایی مانند حمله به پایگاه‌های آمریکایی در عراق یا کاهش نیرو در عراق با بزرگ‌نمایی هدفمند منتشر می‌شوند تا فضایی از ترس و ناامنی خلق شود. این فضا، زمینه مناسبی برای فشار بر اقتصادهای مقاومتی مانند ایران فراهم می‌کند. تاریخ نشان داده که دشمنان ایران بارها از طریق رسانه‌ها و شبکه‌های اطلاعاتی، سعی در القای ناامیدی و هراس به جامعه داشته‌اند. اما ملت ایران، با روحیه‌ای مقاوم و هوشیار، همواره این توطئه‌ها را خنثی کرده است.

در این شرایط، بهترین پاسخ، ادامه زندگی با آرامش و تمرکز بر تولید داخلی است. حمایت از کسب‌وکارهای ملی، تقویت زنجیره‌های تأمین داخلی و اعتماد به توانمندی‌های بومی، نه‌تنها اقتصاد مقاومتی را تقویت می‌کند، بلکه پیامی روشن به دشمنان می‌فرستد: ما نه از تهدید می‌ترسیم و نه از جنگ روانی تحت تأثیر قرار می‌گیریم.

هوشیاری، کلید پیروزی: تحرکات نظامی آمریکا ممکن است بخشی از بازی روانی برای آزمایش واکنش‌های منطقه‌ای باشد. اما پاسخ ایران باید هوشمندانه و مبتنی بر آرامش باشد. نیروهای مسلح ما آماده‌اند و مردم ما نیز باید با اعتماد به نفس، به ساختن آینده‌ای پایدار و مستقل ادامه دهند. در نهایت، وحدت، آگاهی و مقاومت، سه‌گانه‌ای هستند که همواره ایران را در برابر هرگونه توطئه‌ای پیروز نگه داشته‌اند و این‌بار نیز، پیروزی با ماست.