اهمیت رعایت عدالت و انصاف در امر به معروف و نهی از منکر

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین حاج علیاکبری رییس شورای سیاست گذاری ائمه جمعه، در همایش سراسری کارکنان ستاد امر به معروف و نهی از منکر، درباره اهمیت امر به معروف و نهی از منکر اظهار کرد: امر به معروف و نهی از منکر باید سه ویژگی مهم داشته باشد: قانون عالی، روشن و شفاف؛ حضور و اثرگذاری واقعی؛ و خصال اخلاقی نهادینه شده. بدون این سه ویژگی، امر به معروف و نهی از منکر صلاحیت ندارد.
حجتالاسلام والمسلمین حاج علیاکبری ادامه داد: موضوع تربیت و شکوفایی انسان پیچیده است و نیازمند شناخت دقیق از انگیزهها و حالات درونی افراد است. ما نباید صرفاً به محتوا تکیه کنیم بلکه باید روشها را هم جدی بگیریم؛ زیرا بدون روش درست، نتیجه مطلوب به دست نمیآید.
وی درباره اهمیت رعایت عدالت و انصاف در امر به معروف گفت: نباید بدون توجه به شرایط و اوضاع مخاطب، امر به معروف انجام شود. انصاف یکی از شاخههای عدالت است که به ما کمک میکند در مواجهه با دیگران عدالت را رعایت کنیم.
حاج علیاکبری با اشاره به برخی مشکلات فرهنگی و تربیتی در جامعه تصریح کرد: ورود به مسائل حساس مانند حجاب نیازمند رعایت دقت، احترام و توجه به شخصیت افراد است تا باعث تقابل و عکسالعملهای منفی نشود.
وی همچنین به روحیه جهادی و مدیریت جهادی در مجموعههای فرهنگی اشاره کرد و گفت: اگر بخواهیم موفق باشیم، باید از روحیه جهادی بهره ببریم و دانش و پژوهش را به خدمت اهداف بزرگ درآوریم.
حجتالاسلام والمسلمین حاج علیاکبری در پایان با تأکید بر زیباییهای منطق، اندیشه و نظام فکری اسلام اظهار داشت: اگر این زیباییها در دسترس مردم قرار گیرد، آنها به دنبال ما حرکت خواهند کرد و تبعیت خواهند داشت، چون این هماهنگ با فطرت انسانی است. نباید کاری کنیم که مردم احساس کنند ما شادی و خوشی آنها را نمیخواهیم.
وی ضمن قدردانی از همه فعالان و دلسوزان عرصه فرهنگ و دین، گفت: دعای من برای همه شما سلامتی، توفیق و موفقیت در خدمت به دین و مردم است.
نظر شما