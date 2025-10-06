  1. استانها
  2. هرمزگان
۱۴ مهر ۱۴۰۴، ۱۰:۲۳

اعلام جرم علیه مدیر یک بانک به دلیل عدم گزارش پولشویی در میناب

اعلام جرم علیه مدیر یک بانک به دلیل عدم گزارش پولشویی در میناب

بندرعباس- دادستان مرکز هرمزگان گفت: برای رئیس شعبه بانک کشاورزی در بندرکلاهی به خاطر گردش مالی غیرمتعارف یک فرد پرونده قضایی تشکیل شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، عارف اکبری اظهارکرد: با توجه به تحقیقات انجام‌شده و احراز وقوع تخلفاتی در عملکرد شعبه بانک کشاورزی مستقر در بندرکلاهی شهرستان میناب ضمن تشکیل پرونده قضایی در این خصوص علیه رئیس این شعبه اعلام جرم شده است.

وی ادامه داد: به‌دنبال اجرای طرح جمع‌آوری ادوات و تجهیزات قاچاق سوخت در بندرکلاهی، بررسی‌های میدانی و کارشناسی منجر به شناسایی حساب بانکی فردی شد که طی سه سال گذشته بیش از ۵۰ هزار میلیارد ریال گردش مالی غیرمتعارف داشته است.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان هرمزگان بیان کرد: در ادامه روند تحقیقات و براساس نتایج به دست آمده، مشخص شد که شعبه بانک کشاورزی مستقر در بندرکلاهی علیرغم وجود نشانه‌های واضح از عملیات مشکوک مالی، برخلاف دستورالعمل‌های نظارتی بانک مرکزی، موضوع را به کمیته مبارزه با پول‌شویی گزارش نکرده است.

وی خاطرنشان کرد: بر این اساس و با توجه به دلایل و قرائن موجود و در راستای تبصره (۳) ماده (۴) و ماده (۷) قانون مبارزه با پول‌شویی علیه رئیس شعبه بانک کشاورزی بندرکلاهی اعلام جرم شده است.

کد خبر 6613100

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها