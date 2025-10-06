اعلام جرم علیه مدیر یک بانک به دلیل عدم گزارش پولشویی در میناب

به گزارش خبرگزاری مهر، عارف اکبری اظهارکرد: با توجه به تحقیقات انجامشده و احراز وقوع تخلفاتی در عملکرد شعبه بانک کشاورزی مستقر در بندرکلاهی شهرستان میناب ضمن تشکیل پرونده قضایی در این خصوص علیه رئیس این شعبه اعلام جرم شده است.
وی ادامه داد: بهدنبال اجرای طرح جمعآوری ادوات و تجهیزات قاچاق سوخت در بندرکلاهی، بررسیهای میدانی و کارشناسی منجر به شناسایی حساب بانکی فردی شد که طی سه سال گذشته بیش از ۵۰ هزار میلیارد ریال گردش مالی غیرمتعارف داشته است.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان هرمزگان بیان کرد: در ادامه روند تحقیقات و براساس نتایج به دست آمده، مشخص شد که شعبه بانک کشاورزی مستقر در بندرکلاهی علیرغم وجود نشانههای واضح از عملیات مشکوک مالی، برخلاف دستورالعملهای نظارتی بانک مرکزی، موضوع را به کمیته مبارزه با پولشویی گزارش نکرده است.
وی خاطرنشان کرد: بر این اساس و با توجه به دلایل و قرائن موجود و در راستای تبصره (۳) ماده (۴) و ماده (۷) قانون مبارزه با پولشویی علیه رئیس شعبه بانک کشاورزی بندرکلاهی اعلام جرم شده است.
