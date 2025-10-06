دلار حواله تجاری به کانال ۷۰ هزار رسید

به گزارش خبرنگار مهر، نرخ حواله دلار در معاملات بازار ارز تجاری، دوشنبه ۱۴ مهرماه، وارد کانال ۷۰ هزار تومان شد. بر اساس معاملات امروز، قیمت توافقی حواله دلار به ۷۰ هزار و ۲۸۱ تومان رسید که نسبت به ابتدای دولت چهاردهم، جهشی حدود ۲۵ هزار تومانی را ثبت کرده است. در آن زمان، نرخ حواله دلار در کانال ۴۵ هزار تومان قرار داشت.

بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی طی ماه‌های گذشته با هدف کاهش رانت ارزی، نرخ دلار در سامانه نیما را به‌تدریج افزایش داده و سیاست نزدیک‌سازی قیمت ارز نیما به نرخ آزاد را اجرا کردند. نتیجه این رویکرد، کاهش شکاف بین دو نرخ و حرکت تدریجی بازار حواله به سطوح بلندتر بود.

در بازار تجاری امروز، قیمت اسکناس دلار توافقی نیز با ثبات نسبت به روز کاری قبل، به ۷۲ هزار و ۳۸۹ تومان ثبت شد. همچنین نرخ توافقی هر اسکناس یورو در مرکز مبادله ایران با کاهش نسبت به روز گذشته به ۸۴ هزار و ۹۷۷ تومان رسید و حواله یورو نیز ۸۲ هزار و ۵۰۲ تومان معامله شد.

از سوی دیگر، اسکناس درهم امارات امروز بدون تغییر، ۱۹ هزار و ۷۱۱ تومان ارزش‌گذاری شد و نرخ حواله درهم به ۱۹ هزار و ۱۳۷ تومان رسید که نشانه آرامش نسبی در این بخش از بازار ارز است.