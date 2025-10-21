دلار حواله به کانال ۷۰ هزار تومان رسید

به گزارش خبرنگار مهر، قیمت دلار حواله در معاملات تجاری امروز دوشنبه ۲۸ مهرماه در کانال ۷۰ هزار تومان قرار گرفت؛ سطحی که در آغاز دولت چهاردهم حدود ۴۵ هزار تومان بود.

بانک مرکزی و وزارت اقتصاد از ماه‌ها قبل با هدف کاهش رانت ارزی، اقدام به افزایش تدریجی نرخ دلار نیما کرده‌اند تا فاصله بین نرخ رسمی و آزاد را کاهش دهند. این روند به شکل‌گیری نوعی همگرایی قیمتی در بازارهای ارزی مختلف منجر شده است.

در معاملات امروز، قیمت اسکناس دلار توافقی در بازار تجاری با اندکی کاهش نسبت به روز کاری قبل، به ۷۲ هزار و ۴۸۷ تومان رسید. همچنین نرخ حواله دلار توافقی در سطح ۷۰ هزار و ۳۷۶ تومان معامله شد.

در بازار یورو نیز، قیمت اسکناس توافقی با کاهش جزئی به ۸۴ هزار و ۴۲۰ تومان و حواله یورو به ۸۱ هزار و ۹۶۱ تومان رسید.

از سوی دیگر، اسکناس درهم امارات با کاهش قیمت نسبت به روز گذشته در سطح ۱۹ هزار و ۷۳۷ تومان معامله شد و نرخ حواله درهم نیز به ۱۹ هزار و ۱۶۳ تومان کاهش یافت.

به‌این‌ترتیب، روند تعدیل نرخ‌ها در بازار مبادله و آزاد همچنان ادامه دارد؛ با این تفاوت که افزایش مداوم نرخ حواله‌ها، عملاً ارز تجاری را از سطح حمایتی دولت خارج کرده و به بازار آزاد نزدیک‌تر کرده است.