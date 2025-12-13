ثبات دلار و درهم در بازار ارز تجاری؛ پیام تعادل از مرکز مبادله

به گزارش خبرنگار مهر، بازار ارز تجاری امروز شنبه ۲۲ آذر ۱۴۰۴ در شرایطی باثبات و کمنوسان دنبال شد و قیمت دلار و درهم نسبت به پایان معاملات هفته گذشته تغییر محسوسی را ثبت نکرد.
بر اساس اعلام مرکز مبادله ارز و طلا، دلار توافقی (اسکناس) امروز با نرخ ۷۳ هزار و ۱۷۲ تومان و حواله دلار با قیمت ۷۱ هزار و ۴۱ تومان معامله شد که این ارقام نسبت به معاملات روز پنجشنبه بدون تغییر باقی مانده است.
در بازار سایر ارزها نیز درهم امارات در بخش اسکناس ۱۹ هزار و ۹۲۴ تومان و در بخش حواله ۱۹ هزار و ۳۴۴ تومان قیمتگذاری شد؛ نرخی که نشاندهنده تداوم ثبات این ارز در معاملات امروز است.
همچنین یورو اسکناس در بازار ارز تجاری ۸۵ هزار و ۸۴۰ تومان و حواله یورو ۸۳ هزار و ۳۳۹ تومان اعلام شد.
بررسی دادههای معاملاتی نشان میدهد سطح عرضه ارز در مرکز مبادله تغییری نداشته و ثبات نرخها در بازار ارز تجاری بیش از هر چیز بازتابدهنده تداوم سیاست کنترل نوسانات و مدیریت انتظارات ارزی است؛ آن هم در شرایطی که بازار غیررسمی طی روزهای اخیر با نوسانات هیجانی همراه بوده است.
بازار ارز تجاری که پس از حذف سامانه نیما به مرجع اصلی معاملات رسمی صادرات و واردات کشور تبدیل شده، نقش مهمی در هدایت قیمتها و کاهش شکاف میان نرخهای رسمی و آزاد ایفا میکند. سیاستگذار پولی با تثبیت نرخها در این بازار و تداوم عرضه ارز، در تلاش است از انتقال نوسانات روانی به جریان واقعی تجارت خارجی جلوگیری کند.
به نظر میرسد ثبات نرخ ارزهای اصلی در معاملات امروز، پیام روشنی از حفظ تعادل در بازار رسمی و کفایت عرضه ارز به فعالان اقتصادی مخابره میکند؛ پیامی که میتواند در تعدیل انتظارات تورمی و کاهش انگیزه معاملات سفتهبازانه اثرگذار باشد.
