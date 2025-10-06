نمایشگاه کانماین، بستر جذب نقدینگی به معدن کشور

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، همزمان با نزدیک شدن به نوزدهمین نمایشگاه بین المللی معدن، صنایع معدنی، ماشین آلات، تجهیزات معدن، راه سازی و صنایع وابسته (ایران کانماین ۲۰۲۵)، توجه مسئولان و قانون گذاران حوزه صنعت و معدن به این رویداد بیش از پیش جلب شده است. مصطفی پور دهقان، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، با اشاره به ظرفیت های این نمایشگاه، آن را فرصتی برای شنیدن بی واسطه مشکلات معدن کاران، آشنایی با آخرین فناوری ها و جلب سرمایه گذاران به حوزه معدن کشور دانست. مشروح این گفت و گو را در ادامه می خوانید.

فلسفه اصلی برگزاری نمایشگاه های تخصصی

مصطفی پور دهقان با اشاره به فلسفه اصلی برگزاری نمایشگاه های تخصصی اظهار کرد: عموما رسالت نمایشگاه ها این است که تولیدکنندگان، سیاست گذاران و فعالان صنعتی را در یک فضا کنار هم قرار دهد تا بتوانند مسائل، چالش ها و دستاوردهای خود را به صورت مستقیم و رودررو به اشتراک بگذارند. این ارتباط بدون واسطه میان بخش خصوصی و تصمیم سازان می تواند در حل مشکلات و طراحی راهکارهای واقع بینانه بسیار موثر باشد.

وی با تاکید بر اهمیت نمایشگاه کانماین در صنعت معدن کشور گفت: به نظرم نمایشگاه کانماین یکی از رویدادهای موفق و تاثیرگذار در حوزه معدن کشور است که عملکرد خوبی در سال های گذشته داشته است. این نمایشگاه توانسته ظرفیت ها، تجهیزات، ماشین آلات و توانمندی های داخلی و خارجی را به نمایش بگذارد و فضایی حرفه ای برای تعاملات تخصصی ایجاد کند.

وظیفه دولت در قبال برگزاری نمایشگاه

پور دهقان نقش دولت، اتحادیه ها و انجمن های فعال در برگزاری نمایشگاه های موثر را پررنگ دانست و افزود: دولت و نهادهای صنفی باید بستر لازم را فراهم کنند تا چالش های حوزه معدن شنیده و دستاوردهای این بخش معرفی شود. فراهم کردن چنین بستری یکی از وظایف دولت است؛ به خصوص برای نمایشگاه هایی با ظرفیت بالا که می توانند آخرین تجهیزات و دستاوردهای ملی و بین المللی را در کنار هم قرار دهند.

وی با اشاره به نام گذاری امسال با عنوان سال «سرمایه گذاری برای تولید» گفت: این نمایشگاه می تواند نقش مهمی در جذب سرمایه گذاران ایفا کند. وقتی ظرفیت های واقعی معدن کشور در یک قاب جامع و دقیق معرفی شود، سرمایه ها به سمت این بخش هدایت می شوند. در شرایط فعلی، هدایت نقدینگی به سمت بخش مولد معدن، یک نیاز راهبردی است.

حضور قطعی برخی نمایندگان مجلس در ایران کانماین ۲۰۲۵

عضو کمیسیون صنایع و معادن همچنین از حضور نمایندگان مجلس در این نمایشگاه خبر داد و گفت: ما به عنوان نمایندگان مردم به ویژه اعضای کمیسیون صنایع و معادن حتما از نمایشگاه کانماین بازدید خواهیم کرد. این حضور صرفا یک بازدید رسمی نیست؛ بلکه فرصتی برای گفت وگوی مستقیم با فعالان بخش معدن، شناسایی دقیق مشکلات، و پیگیری مطالبات این حوزه در سطح تقنین و نظارت است.

وی در پایان تاکید کرد: نمایشگاه هایی مثل کانماین باید به نقطه تلاقی سیاست، صنعت و سرمایه تبدیل شوند. ما در مجلس از هر تلاشی که منجر به توسعه حوزه معدن و رشد اقتصادی کشور شود حمایت خواهیم کرد.

زمان برگزاری نمایشگاه

گفتنی است نوزدهمین نمایشگاه بین المللی معدن، صنایع معدنی، ماشین آلات، تجهیزات معدن، راه سازی و صنایع وابسته (ایران کانماین ۲۰۲۵) از ۱۱ تا ۱۴ آبان ماه در محل دائمی برگزاری نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار خواهد شد.

این مطلب، یک خبر آگهی بوده و خبرگزاری مهر در محتوای آن هیچ نظری ندارد.