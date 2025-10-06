به گزارش خبرنگار مهر، فرشته بیرانوند امروز دوشنبه در نخستین جلسه هماهنگی برگزاری جشنواره ملی داستان‌نویسی رضوی به میزبانی لرستان با بیان اینکه برگزاری این جشنواره اهمیت ویژه‌ای در ترویج فرهنگ اسلامی و آشنایی هر چه بیشتر مردم با سیره، شخصیت و آموزه‌های امام رضا (ع) دارد، اظهار داشت: این جشنواره نه‌تنها فرصت مناسبی برای نویسندگان است تا با آثار خود ارادت قلبی به امام هشتم (ع) را نشان دهند، بلکه زمینه‌ای برای ارتقای سطح فرهنگی و هنری کشور ایجاد می‌کند.

وی با بیان اینکه برگزاری چنین جشنواره‌هایی با محوریت امام رضا (ع) می‌تواند به تقویت وحدت و همبستگی ملی کمک کند، افزود: امسال لرستان به‌عنوان استان میزبان این رویداد انتخاب شده است.

دبیر اجرایی جشنواره ملی داستان‌نویسی رضوی در لرستان، افزود: باتوجه‌به جایگاه ویژه امام رضا (ع) در تاریخ اسلام و ایران، ظرفیت بالایی برای ایجاد فضایی فرهنگی و معنوی دارد که در آن همگان از هر قوم و مذهبی می‌توانند با همدلی و مشارکت در این رویداد به تبادل فرهنگی و توسعه موازین اخلاقی بپردازند.

بیرانوند، گفت: این جشنواره علاوه بر تأکید بر شخصیت‌های برجسته تاریخ اسلام، باتوجه‌به موضوعات متنوعی ابعاد علمی، سیاسی و تربیتی امام رضا (ع)، القاب، عنایات، برکات و کرامات امام رضا (ع)، مضامین زیارت‌نامه‌ها، ادعیه و احادیث رضوی، مضامین نامه حضرت امام رضا (ع) به عبدالعظیم حسنی (ع)، سبک زندگی رضوی با تأکید بر فرهنگ زیارت، ابعاد شخصیتی حضرت فاطمه معصومه (س) و حضرت احمد بن موسی الکاظم شاه‌چراغ می‌تواند پل ارتباطی میان نسل‌های مختلف ایرانی برای تبیین ابعاد علمی، تربیتی و فرهنگی آن بزرگواران باشد و در نهایت، در راستای اعتلای فرهنگ ایرانی‌اسلامی گام بردارد.

وی با اشاره به‌ضرورت مشارکت جامعه ادبی در این رویداد، گفت: باتوجه‌به ارادت قلبی همه اهالی فرهنگ و هنر کشور به ساحت قدسی امام هشتم (ع)، امیدواریم نویسندگان گران‌قدر آثار خود را به این جشنواره ارسال کنند و بتوانیم شاهد برگزاری یک جشنواره درخورشان باشیم.

دبیر اجرایی جشنواره ملی داستان‌نویسی رضوی در لرستان با بیان اینکه فراخوان جشنواره طی روزهای آینده منتشر خواهد شد، گفت: بخش ویژه این جشنواره پرداختن به موضوع ایران امام رضا با رویکرد اتحاد و وفاق ملی حول محور فرهنگ و سیره رضوی است.