تفاهمنامه همکاری دانشگاه شیراز و حرم امام حسین (ع) امضا شد

به گزارش خبرگزاری مهر، طی نشستی تخصصی ظهر دوشنبه در دانشگاه شیراز، تفاهمنامه همکاری علمی و فرهنگی میان بخش زبان و ادبیات عربی دانشگاه شیراز و مرکز زبان و ادبیات عربی حرم مطهر امام حسین (ع) منعقد شد.
در این مراسم که با حضور محمد علی الهُوبی، رئیس مرکز زبان و ادبیات عربی حرم مطهر امام حسین (ع)، محمد نوری الموسوی، استاد دانشگاه بابِل و حیدر عامری کارشناس مرکز زبان و ادبیات عربی و همچنین سعید حسامپور، رئیس دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شیراز، سیدحسین مرعشی رئیس بخش زبان و ادبیات عربی دانشگاه و جمعی از اعضای هیئتعلمی این بخش ترتیب یافت؛ تفاهمنامه همکاری علمی و فرهنگی میان بخش زبان و ادبیات عربی دانشگاه شیراز و مرکز زبان و ادبیات عربی حرم مطهر امام حسین (ع) به امضا رسید.
در این نشست سیدحسین مرعشی، رئیس بخش زبان و ادبیات عربی دانشگاه شیراز ضمن خیرمقدمگویی به هیئت عراقی، بر اهمیت گسترش همکاریهای علمی و فرهنگی بین مراکز علمی ایران و عراق تأکید و ابراز امیدواری کرد، این تفاهمنامه زمینهساز برنامههای علمی و مؤثر در آینده باشد.
وی همچنین با اشاره به پیشینه علمی و فرهنگی حرم مطهر امام حسین (ع)، همکاری با این مرکز را گامی مؤثر در جهت تحکیم پیوندهای دیرینه دو ملت دانست.
در ادامه محمد علی الهُوبی رئیس مرکز زبان و ادبیات عربی حرم مطهر امام حسین (ع) ضمن قدردانی از میزبانی دانشگاه شیراز، به تشریح اهداف و فعالیتهای مرکز تحت مدیریت خود پرداخت و بر اشتراک رسالت دو نهاد در زمینهی توسعهی زبان و ادبیات عربی و خدمت به میراث اسلامی تأکید کرد.
در پایان مراسم، متن تفاهمنامهی همکاری که در دو نسخهی فارسی و عربی تهیه شده بود؛ به امضای سیدحسین مرعشی به نمایندگی از بخش زبان و ادبیات عربی دانشگاه شیراز و محمد علی الهُوبی به نمایندگی از آستان مقدّس امام حسین (ع) رسید و مبادله شد.
این رویداد، گامی مثبت درجهت توسعهی همکاریهای بینالمللی دانشگاه شیراز با مراکز علمی و فرهنگی کشورهای منطقه به شمار میرود.
