به گزارش خبرگزاری مهر، راضیه زارع با اشاره به اهمیت استراتژیک محوطه تاریخی تل ملیان در مطالعه تاریخ تمدن در جنوب فلات ایران گفت: فصل جدید کاوش‌ها با مجوز پژوهشگاه میراث‌فرهنگی کشور و با سرپرستی مشترک کامیار عبدی و علیرضا سرداری آغاز شده و با هدف شناسایی لایه‌های ناشناخته، مستندسازی ساختارهای معماری و تحلیل تحولات شهری در دوره‌های مختلف تمدن عیلامی پیگیری می‌شود.

وی ادامه داد: تل ملیان یکی از مهم‌ترین مراکز آغاز شهرنشینی در فلات ایران است که پیشینه‌ای بیش از ۵۲۰۰ سال دارد. این محوطه، بر پایه کاوش‌های پیشین در دهه ۱۳۵۰ و آثار مکشوفه همچون لوحه‌های مکتوب و بقایای معماری، به‌عنوان شهر باستانی «اَنشان» – پایتخت اولیه عیلامی‌ها – شناخته شده است. این شهر همراه با شوش، یکی از دو مرکز اصلی قلمرو عیلامیان در هزاره‌های سوم و دوم پیش از میلاد محسوب می‌شود.

سرپرست نمایندگی میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان بیضا افزود: هدف‌گذاری کاوش‌های امسال، تمرکز بر هسته مرکزی شهر، بررسی شواهد سکونت در دوره عیلام میانی، و شناسایی لایه‌های زیرین و ساختارهای دفاعی نظیر بارو و دیوارهای بزرگ است.

زارع با بیان اینکه این محوطه قابلیت تبدیل‌شدن به یکی از قطب‌های فرهنگی و گردشگری استان فارس را دارد، تصریح کرد: تل ملیان می‌تواند با ثبت و حفاظت اصولی، در کنار آثار بزرگی چون پاسارگاد و تخت‌جمشید، جایگاهی ویژه در معرفی هویت تاریخی ایران ایفا کند.