زارع: سری جدید کاوش‌های محوطه تاریخی تل ملیان بیضا آغاز شد

بیضا- سرپرست نمایندگی میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان بیضا از فصل نخست سری کاوش‌های باستان‌شناسی در محوطه تاریخی تل ملیان بیضا خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، راضیه زارع با اشاره به اهمیت استراتژیک محوطه تاریخی تل ملیان در مطالعه تاریخ تمدن در جنوب فلات ایران گفت: فصل جدید کاوش‌ها با مجوز پژوهشگاه میراث‌فرهنگی کشور و با سرپرستی مشترک کامیار عبدی و علیرضا سرداری آغاز شده و با هدف شناسایی لایه‌های ناشناخته، مستندسازی ساختارهای معماری و تحلیل تحولات شهری در دوره‌های مختلف تمدن عیلامی پیگیری می‌شود.

وی ادامه داد: تل ملیان یکی از مهم‌ترین مراکز آغاز شهرنشینی در فلات ایران است که پیشینه‌ای بیش از ۵۲۰۰ سال دارد. این محوطه، بر پایه کاوش‌های پیشین در دهه ۱۳۵۰ و آثار مکشوفه همچون لوحه‌های مکتوب و بقایای معماری، به‌عنوان شهر باستانی «اَنشان» – پایتخت اولیه عیلامی‌ها – شناخته شده است. این شهر همراه با شوش، یکی از دو مرکز اصلی قلمرو عیلامیان در هزاره‌های سوم و دوم پیش از میلاد محسوب می‌شود.

سرپرست نمایندگی میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان بیضا افزود: هدف‌گذاری کاوش‌های امسال، تمرکز بر هسته مرکزی شهر، بررسی شواهد سکونت در دوره عیلام میانی، و شناسایی لایه‌های زیرین و ساختارهای دفاعی نظیر بارو و دیوارهای بزرگ است.

زارع با بیان اینکه این محوطه قابلیت تبدیل‌شدن به یکی از قطب‌های فرهنگی و گردشگری استان فارس را دارد، تصریح کرد: تل ملیان می‌تواند با ثبت و حفاظت اصولی، در کنار آثار بزرگی چون پاسارگاد و تخت‌جمشید، جایگاهی ویژه در معرفی هویت تاریخی ایران ایفا کند.

