پنج پروژه درمانی در بیمارستان نمازی شیراز افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم بهره‌برداری پنج پروژه درمانی در بیمارستان نمازی شیراز صبح پنجشنبه با حضور حسینعلی امیری استاندار فارس و جمعی از مسئولان استان برگزار شد.

این مراسم، بخش جدید پشتیبان اورژانس بزرگسالان و بخش پیشرفته پت سی تی اسکن راه‌اندازی شدند.

همچنین ۲ دستگاه رادیولوژی دیجیتال و یک دستگاه سونوگرافی پیشرفته نیز مورد بهره‌برداری قرار گرفتند.

علاوه بر پروژه‌های درمانی، خوابگاه دانشجویی خواهران و برادران این بیمارستان نیز افتتاح شد.

انتظار می‌رود این پروژه‌ها خدمات تشخیصی و درمانی بیمارستان را ارتقاء دهند و سبب تسریع در فرآیند درمان بیماران شوند.