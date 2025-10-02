پنج پروژه درمانی در بیمارستان نمازی شیراز افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم بهرهبرداری پنج پروژه درمانی در بیمارستان نمازی شیراز صبح پنجشنبه با حضور حسینعلی امیری استاندار فارس و جمعی از مسئولان استان برگزار شد.
این مراسم، بخش جدید پشتیبان اورژانس بزرگسالان و بخش پیشرفته پت سی تی اسکن راهاندازی شدند.
همچنین ۲ دستگاه رادیولوژی دیجیتال و یک دستگاه سونوگرافی پیشرفته نیز مورد بهرهبرداری قرار گرفتند.
علاوه بر پروژههای درمانی، خوابگاه دانشجویی خواهران و برادران این بیمارستان نیز افتتاح شد.
انتظار میرود این پروژهها خدمات تشخیصی و درمانی بیمارستان را ارتقاء دهند و سبب تسریع در فرآیند درمان بیماران شوند.
