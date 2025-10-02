  1. استانها
  2. فارس
۱۰ مهر ۱۴۰۴، ۱۳:۵۳

پنج پروژه درمانی در بیمارستان نمازی شیراز افتتاح شد

پنج پروژه درمانی در بیمارستان نمازی شیراز افتتاح شد

شیراز- مراسم بهره‌برداری پنج پروژه درمانی در بیمارستان نمازی شیراز با حضور استاندار فارس و جمعی از مسئولان استان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم بهره‌برداری پنج پروژه درمانی در بیمارستان نمازی شیراز صبح پنجشنبه با حضور حسینعلی امیری استاندار فارس و جمعی از مسئولان استان برگزار شد.

این مراسم، بخش جدید پشتیبان اورژانس بزرگسالان و بخش پیشرفته پت سی تی اسکن راه‌اندازی شدند.

همچنین ۲ دستگاه رادیولوژی دیجیتال و یک دستگاه سونوگرافی پیشرفته نیز مورد بهره‌برداری قرار گرفتند.

علاوه بر پروژه‌های درمانی، خوابگاه دانشجویی خواهران و برادران این بیمارستان نیز افتتاح شد.

انتظار می‌رود این پروژه‌ها خدمات تشخیصی و درمانی بیمارستان را ارتقاء دهند و سبب تسریع در فرآیند درمان بیماران شوند.

کد خبر 6609280

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها