عزیزی: «گردشگری سلامت» موتور محرک توسعه علمی و اقتصادی شیراز است

به گزارش خبرگزاری مهر، کوروش عزیزی صبح یکشنبه در ششمین نشست شورای گردشگری سلامت دانشگاه گفت: گردشگری سلامت صنعتی پویا و رو به رشد در جهان است؛ مجموعه سلامت فارس با برخورداری از خدمات تخصصی و فوقتخصصی پیشرفته، جایگاه معتبر بینالمللی و ارائه خدمات گسترده به بیماران از سراسر کشور به ویژه مناطق جنوبی، ظرفیت بالایی برای توسعه در این حوزه دارد.
وی برگزاری نمایشگاه تخصصی گردشگری سلامت در آبانماه امسال را فرصتی ارزشمند برای معرفی توانمندیهای شیراز در حوزه خدمات پزشکی و جذب بیماران خارجی دانست و ادامه داد: این رویداد میتواند فرصت بسیار خوبی برای ارتقای جایگاه شیراز در نقشه گردشگری سلامت منطقه باشد.
مشاور عالی رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز در پایان با تأکید بر ضرورت همکاری همهجانبه تصریح کرد: با همافزایی دستگاههای اجرایی، نهادهای فرهنگی و مجموعه دانشگاه، میتوان نام شیراز را در عرصه گردشگری سلامت بیش از پیش برجسته کرد و از این فرصت اقتصادی در جهت توسعه علمی و ارتقای سلامت استان فارس بهره برد.
