به گزارش خبرگزاری مهر ، بهزاد مریدی ظهر سه شنبه در دیدار با فرمانده انتظامی فارس به مناسبت هفته نیروی انتظامی با اشاره به امنیت پایدار و بستر مناسب فراهم‌شده توسط پلیس، گفت: حضور مستمر و مقتدرانه نیروهای انتظامی در اماکن تاریخی و گردشگری، آرامش خاطر را برای گردشگران داخلی و خارجی فراهم کرده و زمینه‌ساز توسعه روزافزون صنعت گردشگری در استان شده است.

وی ادامه داد: حفاظت از محوطه‌های تاریخی و مقابله با قاچاق عتیقه، از مهم‌ترین اولویت‌های ماست که همکاری نزدیک و مؤثر نیروی انتظامی، این مهم را امکان‌پذیر ساخته است.

مدیرکل میراث فرهنگی ، گردشگری وصنایع دستی استان فارس تصریح کرد: این تعامل سازنده میان دو نهاد نشان از اهمیت ویژه امنیت و حفاظت در حوزه گردشگری و میراث فرهنگی استان فارس دارد که به عنوان یکی از استان‌های تاریخی و فرهنگی کشور، نیازمند تلاش مستمر و هماهنگ است.