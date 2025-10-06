کلید پیشگیری و درمان زودهنگام سرطان پستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، نفیسه انصارینژاد، با اشاره به اهمیت آگاهی و پیشگیری در سرطان پستان اظهار داشت: هر خانم باید از سن ۲۰ سالگی، ماهی یکبار پس از پایان دوره قاعدگی، خود را مقابل آینه معاینه کند تا هرگونه تغییر در ظاهر یا لمس پستان را بهموقع تشخیص دهد. این معاینه ساده نخستین گام در شناسایی زودهنگام بیماری است.
وی افزود: خانمها باید هر یک تا سه سال، توسط پزشک عمومی یا متخصص زنان مورد معاینه بالینی قرار گیرند و از ۳۰ سالگی به بعد، این معاینات باید سالانه انجام شود. در سن ۴۰ سالگی نیز انجام اولین ماموگرافی برای تمام زنان توصیه میشود.
به گفته انصارینژاد، افرادی که سابقه خانوادگی سرطان پستان، تخمدان یا پروستات در بستگان درجه یک دارند، جزو گروههای پرخطر محسوب میشوند و باید غربالگری را زودتر آغاز کنند.
وی تصریح کرد: در این موارد، بررسی ژنتیکی برای شناسایی جهشهای ژن BRCA1 و BRCA2 اهمیت ویژهای دارد، زیرا با تشخیص زودهنگام این ژنها میتوان از بروز سرطان در دیگر اعضای خانواده جلوگیری کرد.
این فوقتخصص آنکولوژی با اشاره به عوامل تأثیرگذار بر بروز سرطان پستان گفت: چاقی، کمتحرکی، مصرف سیگار و الکل، شروع زودهنگام قاعدگی یا یائسگی دیرهنگام از جمله عوامل شناختهشده خطر هستند. سبک زندگی سالم، تغذیه متعادل و حفظ وزن مناسب نقش مهمی در پیشگیری از این بیماری دارد.
وی همچنین تاکید کرد: اگرچه زندگی شهرنشینی و اضطراب روزمره احتمال بروز سرطان پستان را افزایش داده است، اما خوشبختانه پیشرفتهای درمانی و تشخیصی در سالهای اخیر موجب شده که سرطان پستان دیگر در ردیف علل اصلی مرگومیر زنان نباشد.
انصارینژاد در پایان خاطرنشان کرد: سرطان پستان در حال حاضر کاملاً قابل پیشگیری و درمان است؛ به شرط آنکه خانمها آگاهانه به سلامت خود توجه کنند، معاینات منظم را انجام دهند و از مراجعه به پزشک نترسند. تشخیص زودهنگام، کلید درمان موفق است.
