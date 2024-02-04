به گزارش خبرگزاری مهر، چهارم فوریه، ۱۵ بهمن، از سوی سازمان جهانی بهداشت برای افزایش آگاهی درباره سرطان و راه‌های پیشگیری، تشخیص و درمان آن، روز جهانی سرطان نامگذاری شده است.

سرطان پستان یکی از شایع‌ترین سرطان‌های زنان است که به‌رغم پیشرفت‌های چشمگیر در تشخیص و درمان آن همچنان شایع‌ترین علت مرگ‌های ناشی از سرطان در زنان است.

راهله معین‌آرا متخصص جراحی عمومی و فوق تخصص جراحی پلاستیک، گفت: سرطان پستان یکی از شایع‌ترین علل بروز تومورهای بدخیم در زنان و مرگ‌ومیر ناشی از سرطان در زنان است.

وی افزود: طبق آمار منتشر شده در سال ۲۰۲۳، از هر ۸ زن یک زن در طول زندگی خود در معرض ابتلاء به این سرطان قرار دارد، یعنی میزان شیوع سرطان پستان در زنان حدود ۱۳ درصد برآورد شده است. البته، این بیماری ممکن است در مردان نیز بروز یابد اما میزان شیوع آن بسیار کمتر، یعنی حدود ۱ نفر از ۸۳۳ نفر است.

عضو تیم تخصصی مرکز درمان ناباروری ابن‌سینا درباره شایع‌ترین علامت سرطان پستان، گفت: شایع‌ترین علامت لمس توده در پستان است. البته بسیاری از توده‌هایی که در پستان لمس می‌شوند، خوش‌خیم هستند، اما اگر خانمی متوجه وجود توده‌ای در پستان شد، حتماً باید به جراح مراجعه کند تا بررسی‌های لازم انجام شود.

این جراح عمومی با اشاره به دیگر علائم احتمالی سرطان پستان، افزود: تغییرات ظاهری پستان، بروز زخم، فرورفتگی، ضایعات پوستی شبیه به اگزما در ناحیه هاله پستان، قرمزی، پوست پرتقالی شدن و ترشحات نوک پستان، به‌ویژه ترشحات خونی و یک‌طرفه، از دیگر علائمی است که باید به آنها توجه شود و خانم‌ها به محض ملاحظه هر یک از این علائم باید برای بررسی‌های کامل به پزشک مراجعه کنند. البته، ممکن است خانمی هیچ‌یک از این علائم را نداشته باشد اما در غربالگری‌ها ابتلای او به سرطان پستان مشخص شود.

وی درباره امکان پیشگیری از ابتلاء به سرطان پستان توضیح داد: برخی عوامل می‌توانند خطر ابتلاء به سرطان پستان را کاهش دهند، از جمله انجام غربالگری‌های منظم، داشتن وزن مناسب و تغذیه سالم، پرهیز از مصرف الکل و دخانیات، ورزش منظم، بارداری، به‌خصوص در سنین زیر ۳۰ سال و شیردهی.

معین‌آرا درباره روش‌های غربالگری سرطان پستان بیان کرد: نخستین اقدام برای غربالگری سرطان پستان خودمعاینگی، یعنی معاینه توسط خود فرد است. خانم‌ها باید هر ماه پس از اتمام خونریزی قاعدگی و کاهش دردهای پستان، روبروی آینه پستان‌های خود را بررسی و معاینه کنند و اگر هر مورد مشکوکی دیدند، حتماً به پزشک مراجعه کنند.

وی افزود: اقدام دیگر برای غربالگری، انجام روش‌های تصویربرداری، یعنی ماموگرافی، سونوگرافی و MRI است. به طور کلی، خانم‌ها از سن ۴۰ سالگی باید هر سال ماموگرافی انجام دهند. اما در صورت وجود سابقه ابتلاء به سرطان پستان و یا دیگر عوامل خطر، ممکن است لازم باشد غربالگری از سنین پایین‌تر آغاز شود. همچنین، ممکن است پزشک با توجه به نتایج ماموگرافی، بررسی‌های تکمیلی مانند MRI یا نمونه‌برداری را درخواست کند.

این جراح عمومی در پایان یادآور شد: اگرچه امروزه آگاهی عمومی درباره سرطان پستان افزایش یافته است اما متأسفانه خانم‌ها همچنان انجام غربالگری‌های منظم را جدی نمی‌گیرند. در حالی که اگر غربالگری‌ها به طور منظم انجام شود، حتی در صورت بروز سرطان، می‌توان با تشخیص زودهنگام از گسترش و پیشرفت بیماری و عوارض آن جلوگیری کرد.