بابایی: آزمایشگاه دامپزشکی یزد دهه فجر به بهره‌برداری می‌رسد

بابایی: آزمایشگاه دامپزشکی یزد دهه فجر به بهره‌برداری می‌رسد

یزد- استاندار یزد گفت: با تأمین اعتبار لازم، آزمایشگاه دامپزشکی یزد هم‌زمان با دهه فجر انقلاب اسلامی به بهره‌برداری خواهد رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا بابایی هم‌زمان با هفته دامپزشکی در اداره کل دامپزشکی استان یزد حضور یافت و از خدمات کارکنان این مجموعه قدردانی کرد.

استاندار یزد در حاشیه این بازدید به پروژه‌های عمرانی دامپزشکی استان یزد اشاره کرد و گفت: ساختمان آزمایشگاه ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و با تخصیص اعتبار، پروژه به سرانجام و هم‌زمان با دهه فجر به بهره‌برداری می‌رسد.

وی در پایان، رسالت دامپزشکی را بسیار سنگین توصیف کرد و نقش کنترل‌های بهداشتی دامپزشکی را در حفظ جان انسان‌ها حیاتی دانست و از خدمات کارکنان این مجموعه قدردانی کرد.

