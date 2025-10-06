به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا بابایی هم‌زمان با هفته دامپزشکی در اداره کل دامپزشکی استان یزد حضور یافت و از خدمات کارکنان این مجموعه قدردانی کرد.

استاندار یزد در حاشیه این بازدید به پروژه‌های عمرانی دامپزشکی استان یزد اشاره کرد و گفت: ساختمان آزمایشگاه ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و با تخصیص اعتبار، پروژه به سرانجام و هم‌زمان با دهه فجر به بهره‌برداری می‌رسد.

وی در پایان، رسالت دامپزشکی را بسیار سنگین توصیف کرد و نقش کنترل‌های بهداشتی دامپزشکی را در حفظ جان انسان‌ها حیاتی دانست و از خدمات کارکنان این مجموعه قدردانی کرد.