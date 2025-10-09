ابراهیم اشکش در گفتگو با خبرنگار مهر، با توجه به شکست سنگین تبم بعثت مقابل نساجی مازندران اظهار داشت: تیم نساجی از نظر مدیریتی، فنی و هواداری بسیار منسجم و حرفه‌ای عمل کرد و با حمایت فرهنگی و پرشور مردم مازندران به پیروزی رسید.

وی افزود: امیدوارم هفته آینده تماشاگران کرمانشاهی نیز در ورزشگاه آزادی، همان شور و حمایت را تکرار کنند تا بتوانیم نتیجه را جبران کنیم.

سرمربی تیم فوتبال بعثت کرمانشاه با اشاره به شرایط دشوار مسابقه بیان کرد: در این مسابقه تیم ما با بدشانسی‌های متوالی روبه‌رو شد. چند بازیکن اصلی‌مان در زمان گرم کردن و دقایق ابتدایی مصدوم شدند و تعویض‌های اجباری متعددی داشتیم. در سال‌های مربیگری‌ام کمتر پیش آمده چنین وضعیتی را تجربه کنم.

اشکش ادامه داد: بازیکنان ما در دیدارهای گذشته انرژی زیادی صرف کرده‌اند و نیاز داریم با برنامه‌ریزی تمرینی جدید، شرایط بدنی و فنی تیم را بهبود دهیم تا در بازی‌های آینده بتوانیم جایگاه خود را در جدول تقویت کنیم.

وی همچنین با تمجید از عملکرد تیم داوری گفت: داوران این دیدار قضاوتی بسیار دقیق و منصفانه داشتند و هیچ تأثیری در نتیجه مسابقه نداشتند. برخلاف تصورات، عدالت داوری کاملاً رعایت شد و باید به آن‌ها خسته‌نباشید گفت.

اشکش در پایان با تقدیر از هواداران کرمانشاهی تصریح کرد: هواداران ما سرمایه اصلی تیم هستند و عشق و تعصب آن‌ها به بعثت مثال‌زدنی است. امیدوارم با جذب چند بازیکن جدید و رفع کمبودها، بتوانیم تیمی منسجم‌تر و قدرتمندتر را راهی مسابقات کنیم تا دل هواداران شاد شود.