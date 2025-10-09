  1. استانها
اشکش: مصدومیت‌های پیاپی برنامه تیم را بر هم زد

کرمانشاه – سرمربی تیم فوتبال بعثت کرمانشاه گفت: چند مصدومیت پیاپی و شرایط غیرمنتظره در جریان مسابقه مانع از نمایش مطلوب بازیکنان این تیم شد.

ابراهیم اشکش در گفتگو با خبرنگار مهر، با توجه به شکست سنگین تبم بعثت مقابل نساجی مازندران اظهار داشت: تیم نساجی از نظر مدیریتی، فنی و هواداری بسیار منسجم و حرفه‌ای عمل کرد و با حمایت فرهنگی و پرشور مردم مازندران به پیروزی رسید.

وی افزود: امیدوارم هفته آینده تماشاگران کرمانشاهی نیز در ورزشگاه آزادی، همان شور و حمایت را تکرار کنند تا بتوانیم نتیجه را جبران کنیم.

سرمربی تیم فوتبال بعثت کرمانشاه با اشاره به شرایط دشوار مسابقه بیان کرد: در این مسابقه تیم ما با بدشانسی‌های متوالی روبه‌رو شد. چند بازیکن اصلی‌مان در زمان گرم کردن و دقایق ابتدایی مصدوم شدند و تعویض‌های اجباری متعددی داشتیم. در سال‌های مربیگری‌ام کمتر پیش آمده چنین وضعیتی را تجربه کنم.

اشکش ادامه داد: بازیکنان ما در دیدارهای گذشته انرژی زیادی صرف کرده‌اند و نیاز داریم با برنامه‌ریزی تمرینی جدید، شرایط بدنی و فنی تیم را بهبود دهیم تا در بازی‌های آینده بتوانیم جایگاه خود را در جدول تقویت کنیم.

وی همچنین با تمجید از عملکرد تیم داوری گفت: داوران این دیدار قضاوتی بسیار دقیق و منصفانه داشتند و هیچ تأثیری در نتیجه مسابقه نداشتند. برخلاف تصورات، عدالت داوری کاملاً رعایت شد و باید به آن‌ها خسته‌نباشید گفت.

اشکش در پایان با تقدیر از هواداران کرمانشاهی تصریح کرد: هواداران ما سرمایه اصلی تیم هستند و عشق و تعصب آن‌ها به بعثت مثال‌زدنی است. امیدوارم با جذب چند بازیکن جدید و رفع کمبودها، بتوانیم تیمی منسجم‌تر و قدرتمندتر را راهی مسابقات کنیم تا دل هواداران شاد شود.

