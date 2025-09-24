بعثت کرمانشاه با شکست صنعت نفت آبادان دومین برد فصل را ثبت کرد

به گزارش خبرنگار مهر، در یکی از دیدارهای حساس هفته پنجم لیگ دسته یک فوتبال کشور، تیم بعثت کرمانشاه عصر چهارشنبه در ورزشگاه خانگی به مصاف صنعت نفت آبادان رفت و موفق شد با نتیجه دو بر یک حریف خود را شکست دهد.

در این مسابقه رضا دلیر در دقیقه ۴۰ نخستین گل بعثت را به ثمر رساند اما تنها هشت دقیقه بعد رضا علی‌یاری با گلزنی برای صنعت نفت بازی را به تساوی کشاند. در ادامه عرفان پورافراز در دقیقه ۶۷ گل برتری بعثت را به ثبت رساند تا سه امتیاز این دیدار به حساب نماینده کرمانشاه واریز شود.

بعثت که پیش از این دیدار یک برد، دو تساوی و یک شکست کسب کرده بود، با پیروزی در این مسابقه با هشت امتیاز خود را به رتبه پنجم جدول لیگ آزادگان رساند و امیدهایش برای ادامه رقابت‌های این فصل را افزایش داد.