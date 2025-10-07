  1. استانها
  2. کرمانشاه
۱۵ مهر ۱۴۰۴، ۲۰:۳۱

شکست سنگین بعثت کرمانشاه در نخستین بازی با سرمربی جدید

شکست سنگین بعثت کرمانشاه در نخستین بازی با سرمربی جدید

کرمانشاه - تیم فوتبال بعثت کرمانشاه در هفته هفتم لیگ دسته اول فوتبال کشور مقابل نساجی مازندران با نتیجه ۳ بر صفر شکست خورد؛ دیداری که نخستین حضور ابراهیم اشکش روی نیمکت بعثت بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال بعثت کرمانشاه در ادامه رقابت‌های لیگ دسته اول فوتبال کشور، لیگ آزادگان، عصر سه شنبه در ورزشگاه وطنی قائمشهر به مصاف تیم صدرنشین نساجی مازندران رفت و در پایان با نتیجه ۳ بر صفر مغلوب شد.

این دیدار نخستین بازی رسمی بعثت با هدایت ابراهیم اشکش بود؛ سرمربی‌ای که به تازگی جایگزین محمد میرترابی شده و امیدوار بود با شروعی موفق، روند خوب بعثت را در هفته‌های ابتدایی تداوم بخشد. اما عملکرد منسجم و پرقدرت نساجی، اجازه خودنمایی چندانی به نماینده کرمانشاه نداد.

نساجی در دقایق ۵۰، ۷۱ و ۷۵ سه بار دروازه بعثت را باز کرد تا شکست سنگینی برای مهمان رقم بخورد. با این نتیجه، بعثت که در آغاز فصل عملکرد قابل قبولی داشت، حالا با احتساب کسر سه امتیاز ناشی از نواقص در مجوز باشگاهی، در پایان هفته هفتم با ۸ امتیاز در رده نهم جدول قرار دارد.

نماینده کرمانشاه در هفته هشتم رقابت‌ها به دنبال جبران این شکست خواهد بود و هواداران تیم امیدوارند اشکش بتواند با اصلاح خطوط دفاعی و استفاده بهتر از فرصت‌ها، بعثت را به مسیر موفقیت بازگرداند.

کد خبر 6615115

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۱۰:۴۴ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۶
      0 0
      پاسخ
      وقتی هر روز سرمربی عوض میکنی باید هم نتایج این شکلی باشه

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها