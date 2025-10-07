شکست سنگین بعثت کرمانشاه در نخستین بازی با سرمربی جدید

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال بعثت کرمانشاه در ادامه رقابت‌های لیگ دسته اول فوتبال کشور، لیگ آزادگان، عصر سه شنبه در ورزشگاه وطنی قائمشهر به مصاف تیم صدرنشین نساجی مازندران رفت و در پایان با نتیجه ۳ بر صفر مغلوب شد.

این دیدار نخستین بازی رسمی بعثت با هدایت ابراهیم اشکش بود؛ سرمربی‌ای که به تازگی جایگزین محمد میرترابی شده و امیدوار بود با شروعی موفق، روند خوب بعثت را در هفته‌های ابتدایی تداوم بخشد. اما عملکرد منسجم و پرقدرت نساجی، اجازه خودنمایی چندانی به نماینده کرمانشاه نداد.

نساجی در دقایق ۵۰، ۷۱ و ۷۵ سه بار دروازه بعثت را باز کرد تا شکست سنگینی برای مهمان رقم بخورد. با این نتیجه، بعثت که در آغاز فصل عملکرد قابل قبولی داشت، حالا با احتساب کسر سه امتیاز ناشی از نواقص در مجوز باشگاهی، در پایان هفته هفتم با ۸ امتیاز در رده نهم جدول قرار دارد.

نماینده کرمانشاه در هفته هشتم رقابت‌ها به دنبال جبران این شکست خواهد بود و هواداران تیم امیدوارند اشکش بتواند با اصلاح خطوط دفاعی و استفاده بهتر از فرصت‌ها، بعثت را به مسیر موفقیت بازگرداند.