بعثت کرمانشاه با غلبه بر نیروی زمینی به رده سوم لیگ آزادگان رسید

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال بعثت کرمانشاه در ادامه رقابت‌های لیگ دسته اول فوتبال کشور (آزادگان)، روز سه‌شنبه در ورزشگاه تختی تهران میهمان نیروی زمینی بود و موفق شد با نمایشی حساب‌شده سه امتیاز ارزشمند این دیدار را کسب کند.

در این مسابقه که از هفته ششم لیگ آزادگان برگزار شد، حامد عسگری در دقیقه ۵۴ و عرفان پورافراز در دقیقه ۷۰ برای بعثت گلزنی کردند تا شاگردان محمد میرترابی با نتیجه ۲ بر صفر پیروز میدان باشند.

با این پیروزی بعثت کرمانشاه ۱۱ امتیازی شد و در پایان هفته ششم رقابت‌ها جایگاه سوم جدول را به خود اختصاص داد؛ نتیجه‌ای که امیدهای این تیم برای تداوم حضور در جمع مدعیان را تقویت می‌کند.