  1. استانها
  2. کرمانشاه
۸ مهر ۱۴۰۴، ۲۰:۳۸

بعثت کرمانشاه با غلبه بر نیروی زمینی به رده سوم لیگ آزادگان رسید

بعثت کرمانشاه با غلبه بر نیروی زمینی به رده سوم لیگ آزادگان رسید

کرمانشاه - تیم فوتبال بعثت کرمانشاه با برتری ۲ بر صفر مقابل نیروی زمینی تهران در هفته ششم لیگ آزادگان، ۱۱ امتیازی شد و جایگاه سوم جدول را از آن خود کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال بعثت کرمانشاه در ادامه رقابت‌های لیگ دسته اول فوتبال کشور (آزادگان)، روز سه‌شنبه در ورزشگاه تختی تهران میهمان نیروی زمینی بود و موفق شد با نمایشی حساب‌شده سه امتیاز ارزشمند این دیدار را کسب کند.

در این مسابقه که از هفته ششم لیگ آزادگان برگزار شد، حامد عسگری در دقیقه ۵۴ و عرفان پورافراز در دقیقه ۷۰ برای بعثت گلزنی کردند تا شاگردان محمد میرترابی با نتیجه ۲ بر صفر پیروز میدان باشند.

با این پیروزی بعثت کرمانشاه ۱۱ امتیازی شد و در پایان هفته ششم رقابت‌ها جایگاه سوم جدول را به خود اختصاص داد؛ نتیجه‌ای که امیدهای این تیم برای تداوم حضور در جمع مدعیان را تقویت می‌کند.

کد خبر 6607496

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها