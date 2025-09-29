  1. استانها
  2. کرمانشاه
۷ مهر ۱۴۰۴، ۱۵:۲۶

تقابل بعثت کرمانشاه با نیروی زمینی در ورزشگاه تختی تهران

تقابل بعثت کرمانشاه با نیروی زمینی در ورزشگاه تختی تهران

کرمانشاه - تیم فوتبال بعثت کرمانشاه در هفته ششم لیگ آزادگان میهمان نیروی زمینی تهران است؛ شاگردان میرترابی با رتبه پنجم جدول به دنبال کسب امتیاز در پایتخت هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال بعثت کرمانشاه در چارچوب هفته ششم لیگ آزادگان، روز سه‌شنبه از ساعت ۱۷:۱۵ در ورزشگاه تختی تهران مهمان تیم نیروی زمینی خواهد بود.

در جدول کنونی لیگ آزادگان، بعثت کرمانشاه با عملکردی نسبتاً قابل قبول توانسته جایگاهی میانی به‌دست آورد و با هشت امتیاز در رده پنجم جای گرفته است و اما تیم نیروی زمینی تهران وضعیت مطلوبی ندارد و پس از هفته پنجم با کسب ۶ امتیاز در رتبه سیزدهم جدول جای دارد.

این دیدار از آن جهت اهمیت دارد که شاگردان میرترابی تلاش می‌کنند با دستیابی به نتایج بهتر در دیدارهای خارج از خانه، جایگاه خود را ارتقا دهد و برای صعود به جمع مدعیان با قدرت ظاهر شود.

